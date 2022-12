Eliezer sai em defesa de Pedro Scooby - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 14:21

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para sair em defesa do amigo, Pedro Scooby, que está em conflito com a ex-mulher, Luana Piovani. Em um perfil do Instagram, o ex-BBB disse não conhecer a atriz, mas assegurou que o colega de confinamento é um homem responsável e muito amoroso com os filhos Dom, Bem e Liz.