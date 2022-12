Glória Perez lamenta os 30 anos da morte da filha, Daniella Perez - Reprodução

Glória Perez lamenta os 30 anos da morte da filha, Daniella PerezReprodução

Publicado 28/12/2022 11:29 | Atualizado 28/12/2022 11:30

Rio - Glória Perez usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar sobre a filha, Daniella Perez, que foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz, em 1992. No Instagram, a autora de 74 anos falou sobre a saudade que sente da jovem, que completa 30 anos de morta, e mostrou registros de uma apresentação de dança feita em sua homenagem.



fotogaleria

"Vinte e oito de dezembro de 1992. Trinta anos de saudade", iniciou a escritora. "O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992", escreveu ela na legenda do vídeo.