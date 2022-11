Guilherme de Pádua - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/11/2022 07:24 | Atualizado 07/11/2022 09:58

Morreu, na noite deste domingo, 6, o ex-ator e assassino da atriz Daniella Perez, Guilherme de Pádua, aos 53 anos. De acordo com informações da igreja da qual ele era pastor, Guilherme teria sido vítima de um infarto em Belo Horizonte, Minas Gerais. O velório será realizado nesta segunda-feira, 7, na Igreja Batista da Lagoinha, por volta das 10h30. O sepultamento vai ser às 14h30, no cemitério Parque da Colina.

A notícia do falecimento foi dada por Márcio Valadão, pastor e líder da Igreja Batista da Lagoinha, em uma live: "Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer". A publicação foi deletada após a repercussão. A família de Guilherme de Pádua ainda não se posicionou.

Em nota divulgada através de Márcio Valadão, o grupo evangélico lamentou. "Com imenso pesar, a Igreja Batista da Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou na noite deste domingo, 6, após sofrer um infarto na residência em que morava, em Belo Horizonte."

"Com 53 anos recém completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação, em 2017, liderando o ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados. Milhares de pessoas privadas de liberdade foram, ao longo desses anos, cuidadas, ministradas no conhecimento da Bíblia e receberam apoio social, jurídico e psicológico do ministério, que também desenvolve dezenas de projetos de profissionalização e reintegração social", informou o comunicado.

Trajetória

Nascido em Belo Horizonte, em 2 de novembro de 1969, Guilherme de Pádua Thomaz se mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 80. O objetivo da mudança foi tentar uma carreira no meio artístico. Ele participou do filme "Via Appia", em 1989, e em 1992 foi um dos protagonistas da novela "De Corpo e Alma", de Glória Perez, interpretando o motorista Bira. Seu personagem fazia par romântico com Yasmin, vivida pela atriz Daniella Perez, filha da autora. No decorrer das gravações, Guilherme assassinou Daniella.

O assassinato de Daniella Perez

Em 28 de dezembro de 1992, Guilherme assassinou brutalmente Daniella Perez. De acordo com as investigações da época, o motivo seria a redução da participação dele na novela. Além disso, ele também teria uma frustração pelas investidas malsucedidas que dava em Daniella, no intuito de fazê-la convencer sua mãe a aumentar seu papel.

Após a gravação de uma cena, Guilherme e sua até então esposa Paula Thomaz, que posteriormente trocou o nome para Paula Nogueira Peixoto, armaram uma emboscada para Daniella em um posto de combustíveis na Barra da Tijuca.

Eles a levaram para um matagal no mesmo bairro e a mataram com dezoito punhaladas, que perfuraram o pescoço, pulmão e coração da atriz. Julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, os dois cumpriram em regime fechado seis dos dezenove anos a que foram condenados.

Série fez caso voltar aos holofotes

Em julho deste ano, foi lançada uma série documental que trouxe de volta o caso à tona. O documentário "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez" conta com a participação de Glória Perez e Raul Gazolla, viúvo de Daniella, que relebram detalhes do crime. A série mostra, inclusive, que Guilherme compareceu à delegacia no dia em que Daniella "desapareceu" para prestar "apoio" à família. Horas depois, durante o velório da atriz, foi descoberta participação de Guilherme.

Também participaram do documentário jovens atores dos anos 90, amigos de Daniella à época, como Cláudia Raia, Eri Johnson, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Alexandre Frota.

Morte de Guilherme repercute na internet

Após a live de Márcio Valadão, a morte de Guilherme virou meme nas redes sociais. Diversas pessoas comemoraram a morte do ex-ator. Durante a manhã desta segunda-feira, 7, o nome "Guilherme de Pádua" e a frase "caiu e morreu" ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Guilherme de Pádua morreu hoje. Ele viveu mais que Daniella Perez: 10.905 dias. 1558 semanas. 358 meses. 30 anos", escreveu um internauta.

"6 de novembro de 2022: Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morre. 6 de novembro de 1995, 27 anos atrás: estreava a primeira novela de Gloria Perez após o assassinato de Daniella Perez: Explode Coração. As coincidências da vida...", relembrou outro.

"Guilherme de Pádua assassinou a Daniella Perez com várias facadas no coração em 1992. Hoje ele acaba de morrer dentro de casa após um infarto fulminante; simplesmente caiu e morreu. Coincidências ou não, eu prefiro acreditar que a justiça é divina, ela tarda, mas não falha!", afirmou mais um.

Alguns chegaram a defender e pedir para respeitarem a dor da família, que hoje chora. Um internauta respondeu: "A família da Daniella chora durante 30 anos, e para os próximos também. Esse cara já viveu mais do que o dobro da menina que ele tirou a vida. Duvido você manter essa sua fala de "esclarecido" quando um familiar ou amigo for vítima."

Durante as eleições, Guilherme de Pádua se declarou apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e prometeu, em um vídeo, que caso o Lula fosse eleito, sairia do país.