O próximo sorteio da Mega-Sena (2.537) acontecerá na quarta-feira (9) - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 05/11/2022 20:47 | Atualizado 05/11/2022 20:52

O concurso 2.536 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado (5), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com um prêmio acumulado de aproximadamente R$ 55 milhões. A Caixa deve divulgar os vencedores nas próximas horas. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (9).

Os números sorteados foram 09 - 22 - 27 - 30 - 33 - 45

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.