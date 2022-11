Avião modelo T-25 da FAB - Divulgação / FAB

Avião modelo T-25 da FABDivulgação / FAB

Publicado 05/11/2022 18:40 | Atualizado 05/11/2022 18:42

Foram encontrados, na manhã deste sábado (5), os destroços do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que desapareceu na última sexta-feira (4), na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

A aeronave, modelo T-25 Universal, estava com dois tripulantes, que faziam um voo de treinamento. As buscas foram coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, com auxílio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Em nota, a FAB expressou suas condolências e informou que está prestando assistência aos familiares dos militares mortos no acidente.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) - acidentada na tarde desta sexta-feira (4) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (5). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento”.

A FAB informou também que vai investigar as causas do acidente.