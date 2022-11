Covid-19: Brasil tem 2.755 casos e 65 mortes em 24 horas - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 04/11/2022 21:53

Foram registrados no Brasil 2.755 casos de covid-19 em 24 horas segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (4) pelo Ministério da Saúde. No mesmo período, foram confirmadas 65 mortes pelo vírus.



Desde o início da pandemia, segundo o boletim, foram registradas 688.332 mortes por covid-19. O número total de casos confirmados da doença é de 34.849.063.



Ainda segundo o boletim, 34.067.695 pessoas se recuperaram da doença e 93.036 casos estão em acompanhamento.



Estados



De acordo com os dados divulgados, São Paulo lidera o número de casos, com 6,14 milhões, seguido por Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,75 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,8 mil). Em seguida, aparece Roraima (175,5 mil) e Amapá (178,4 mil).



Em relação às mortes, de acordo com os dados mais recentes, São Paulo apresenta o maior número (175.640), seguido de Rio de Janeiro (75.881) e Minas Gerais (63.887). Os menores números de mortes estão no Acre (2.029), no Amapá (2.164) e em Roraima (2.175).

Vacinação



Até o momento, foram aplicadas 488,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 180,3 milhões com a primeira dose e 162,8 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.