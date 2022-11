A partir de 30 vagas previstas em edital do concurso, poderá ser aprovado o triplo de candidatos - Divulgação

A partir de 30 vagas previstas em edital do concurso, poderá ser aprovado o triplo de candidatosDivulgação

Publicado 04/11/2022 19:00 | Atualizado 04/11/2022 19:01

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) publicou no Diário Oficial nesta sexta-feira (04) edital de concurso para a contratação temporária para preencher 82 vagas. As inscrições começam no dia 16 de novembro.

O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo selecionar profissionais das áreas de saúde e assistência social para atuar em unidades prisionais. Os candidatos vão concorrer a vagas de enfermeiros, psiquiatras, médicos clínicos, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos.

A organização do processo seletivo ficará por conta da Universidade Federal Fluminense (UFF), que será responsável pela preparação e disponibilização de aplicativo web, capaz de atender ao processo de isenção de taxa e inscrição dos candidatos do processo seletivo. Além disso, pela arrecadação das taxas de inscrição do certame, que custearão as despesas decorrentes da execução do Acordo de Cooperação Técnica.

A seleção dos profissionais será realizada por meio de prova objetiva específica de cada área. Com o Processo Seletivo, a SEAP pretende recompor o seu quadro de profissionais, cujos contratos temporários estão vencidos desde 2018.