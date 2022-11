Ministro da Saúde Marcelo Queiroga faz pronunciamento sobre poliomielite - Reprodução

Ministro da Saúde Marcelo Queiroga faz pronunciamento sobre poliomieliteReprodução

Publicado 06/11/2022 21:42 | Atualizado 06/11/2022 21:43

Rio - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento na noite deste domingo (6) em rede nacional sobre a importância do combate à poliomielite, doença que há 32 anos é considerada sob controle no continente americano e apresenta sinais de retorno.

Na última semana, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Resposta para detecção e surto de poliomielite, que será implementado em conjunto com os estados e municípios. Ele pretende manter a erradicação do vírus através de um aumento na cobertura vacinal e do fortalecimento da vigilância epidemiológica e laboratorial.



Uma campanha de imunização contra a pólio foi realizada entre 7 de agosto e 30 de setembro, no entanto a taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de cinco anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de saúde.

"É possível, sim, atingir a meta. Para tanto, é necessário o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil. Estados como a Paraíba e o Amapá, por exemplo, vacinaram mais de 90% do público-alvo. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis, vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoençam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. O SUS está preparado para essa luta que é de todos nós, juntos podemos sim proteger nossas crianças.", declarou Queiroga.

Segundo o ministro, na última Conferência Sanitária Pan-Americana, sediada em setembro deste ano na capital dos Estados Unidos, o Brasil propôs a inclusão do tema na pauta de discussões e convocou todos os países do continente para unir esforços no combate à pólio.