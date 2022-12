Diogo Nogueira e Paolla Nogueira posam juntinhos - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 12:40

Rio - Diogo Nogueira, de 41 anos, e Paolla Oliveira, de 40, se divertiram na noite desta terça-feira. O casal curtiu uma roda de samba pra lá de animada com filho do cantor, Davi, de 16 anos, e da irmã dele, Clarisse Nogueira. Alguns registros da curtição foram publicados pelo artista no Instagram Stories.

