Paolla Oliveira - Fê Pinheiro/ Divulgação

Paolla Oliveira Fê Pinheiro/ Divulgação

Publicado 11/12/2022 05:00

Rio - Paolla Oliveira está de bem com a vida! Dona de uma beleza estonteante, uma simpatia de poucos e um talento inquestionável, a atriz de 40 anos admite que está realizada e feliz. Em entrevista exclusiva ao DIA, a artista fala sobre os planos para o fim do ano, comenta o desejo de ser mãe, celebra a boa fase profissional, já que brilha como Pat, em "Cara e Coragem", da TV Globo, e opina sobre futuro de sua personagem na trama após a chegada de Rômulo (Rafael Cardoso), um empresário misterioso e disposto a conquistar a dublê.

fotogaleria

"Vai ser muito legal poder movimentar a novela, os romances nessa reta final. Mas acho que a Pat vai se render aos encantos de Rômulo, no entanto, não vai ser fácil. Aguardem", adianta Paolla, que celebra poder dividir cena com Rafael Cardoso novamente. É que os dois trabalharam juntos em "Além do Tempo" (2015). "O Rafael já é um parceiro querido, é muito bom quando a gente pode estar de novo em cena com alguém que já conhece, fica tudo mais fácil".

Disputada por Rômulo e Moa (Marcelo Serrado) na novela, a atriz abre o jogo e opina sobre quem deve ter um final feliz com Pat no folhetim de Claudia Souto. "Todo mundo espera esse 'ship' (torcida) instantâneo que aconteceu, que é o 'PatMoa'. Acho que a novela vem se desenhando para que eles fiquem juntos. Esse amor não vivido e tanta coisa que eles tiveram que decidir no caminho para ficarem juntos", afirma. No entanto, a artista surpreende ao palpitar sobre o fim que ela gostaria que a personagem tivesse.

"Era pra ela (Pat) ficar sem ninguém, poder respirar. Ela foi casada há tantos anos, teve a decisão madura de terminar um relacionamento, teve algumas frustrações com o Moa. Pra quem ama fazer uma segunda tentativa é uma possibilidade, mas, pra mim, um final pra Pat é sozinha, pra poder reestruturar a vida dela, inclusive o coração. Seria interessante e inteligente como ela foi tantas vezes durante a trama", acredita.

Paolla também reflete sobre o 'saldo' positivo deste trabalho, que está no ar há mais de seis meses, e as dificuldades dele. "Faço um balanço bem positivo dessa novela. Quem assiste, não tem ideia dos desafios que são impostos durante um trabalho. E tive desafios muito específicos nesse. Uma equipe maravilhosa, animada, alto astral e mesmo assim muitos desafios. Então, sendo o primeiro trabalho, depois da pausa da pandemia aonde a gente ressignificou algumas coisas, sem dúvida, pude ver como amadureci (profissionalmente) e como a experiência deve ser aplicada a todo tempo, e isso tem muito valor. Coloquei tudo em perspectiva, consegui fazer esse trabalho de uma maneira melhor. Foi muito bom, muito engrandecedor pra mim", avalia.

Outro ponto alto desta obra foi o clima dos bastidores. "A gente realmente tem um entrosamento muito bom nos bastidores, e isso é ótimo! E não é sobre o romantismo de ter amigos em todos os trabalhos, mas é sobre facilitar mesmo o entrosamento do dia-a-dia, de dias longos, durante um período muito longo, então obviamente, nossa relação nos bastidores diz muito sobre a qualidade de trabalho e de resultado".

Fim de ano tranquilo

Após o término da novela, Paolla planeja tirar uns dias de descanso. "Por enquanto, meus planos são férias, merecidas. Começar o ano com alguma agitação de carnaval, mas meu projeto, por enquanto, são as férias". Ela também diz que neste último mês do ano tenta desacelerar e manter a família por perto.

"Fim de ano a gente está sempre cheios de plano, né? Planos para o ano novo, novas metas para o ano, como se organizar com a correria que fica em dezembro e parece que tudo vai parar a qualquer momento, presentear todo mundo, conseguir organizar as festas, dezembro tem essa característica. Mas eu estou tentando, cada vez mais, fazer o contrário. Me organizar antes, para que em um determinado momento de dezembro, seja realmente de paz, de um espírito de menos trabalho, menos correria, de mais conexão, mais familiar, da gente se movimentar pra fazer coisas que a gente não fez durante o ano. E correr a gente já fez o ano todo. Vou passar com a minha família e estou ansiosa por esse momento", admite.

Maternidade

Paolla, recentemente, movimentou as redes sociais ao fazer uma publicação sobre uma sementinha e os internautas logo cogitaram que ela estava esperando o primeiro filho com o namorado, Diogo Nogueira. No entanto, depois, ela explicou que se tratava de uma semente de cevada, que fazia parte de uma ação publicitária. A atriz, então, desabafa sobre a reação das pessoas ao imaginarem sua possível gestação e revela se tem planos de ser mãe.

"A maternidade é algo muito especial realmente, mas a gente tem que ter cuidado pra que ela não se torne uma imposição na nossa vida e na de outras mulheres. Uma expectativa sobre isso dessa forma, por exemplo, pensar sobre ser ou não um furor, já coloca um peso muito grande sobre esse lugar. Por enquanto estou realizada e feliz da maneira que estou, esta não é uma questão no momento", frisa a artista.

Carnaval 2023

Rainha de Bateria da Grande Rio, a atriz comenta a escolha da agremiação em homenagear Zeca Pagodinho na Marquês de Sapucaí no ano que vem. O enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!", será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. "Adorei a homenagem ao Zeca, que é um artista que admiro desde adolescente, que curto e com ele aprendi a gostar de samba. Acompanhei e aprendi a ver outros artistas que acompanhavam ele na carreira. Então, vai ser um prazer gigante estar na Grande Rio, estar no carnaval e homenageando ele".