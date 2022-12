Alinhadores transparentes são opção na busca do sorriso perfeito - Reprodução

Publicado 10/12/2022 09:00

Eles viraram uma verdadeira febre nos tratamentos ortodônticos! Os alinhadores invisíveis se tornaram uma ótima opção para quem busca um sorriso perfeito. Afinal, usar aqueles braquetes metálicos pode acabar com qualquer look, não é mesmo? Sem falar no tempo de duração do tratamento tradicional, que é bem mais longo.

Os alinhadores transparentes foram criados para acabar com os grandes problemas de desconforto na hora de reparar o sorriso e tornar os tratamentos mais rápidos, como explica a dentista Jakeline Dias, fundadora da Alinn Alinhadores Estéticos.

“Os alinhadores invisíveis surgem como uma alternativa diferenciada para correções dentárias. Por ser um aparelho tecnológico a duração do tratamento é bem menor do que o aparelho odontológico convencional. Mas é importante lembrar que a duração do tratamento depende de múltiplos fatores, como a complexidade do caso de cada paciente e a frequência com que a pessoa usa os alinhadores”, explica Jakeline.

Conheças as principais vantagens do uso dos alinhadores em relação ao uso dos aparelhos convencionais:

- Tratamento mais rápido e confortável;

- Altamente estético;

- O tratamento pode ser realizado em casa;

- As visitas ao dentista são apenas para acompanhar a evolução do tratamento;

- Não interfere na rotina do paciente;

- Higienização fácil e prática.

A especialista tirou dúvidas sobre os tratamentos. Confiram!

Qual a diferença entre os alinhadores e o aparelho tradicional?

Existem muitas diferenças, a começar pelo tempo de tratamento que nos alinhadores são mais rápidos em média 12 meses e os tratamentos convencionais são longos, com duração entre 2 anos e 4 anos. Como os alinhadores são planejados utilizando software e confeccionados com impressoras 3D, têm um tratamento que envolve a alta tecnologia, e é possível prever o tempo de tratamento. Além disso, é possível ter um planejamento financeiro e saber exatamente quanto o tratamento irá custar.

Outro fator importante é a discrição, os alinhadores são imperceptíveis e não interferem na estética ou fala do paciente. As placas podem ser trocadas em casa, o que facilita a rotina do paciente, que não ir mensalmente ao consultório fazer manutenção. As consultas podem ser trimestrais, apenas para acompanhamento da evolução do tratamento.

Qualquer pessoa pode usar os alinhadores?

Não existem contraindicações. Em relação à idade, é importante salientar que se trata de um tratamento com placas móveis, ou seja, elas podem ser retiradas com facilidade. Por isso, em tratamento com crianças menores de 12 anos é preciso considerar a disciplina da criança em utilizar as placas, que devem ser utilizadas por no mínimo 12 horas por dia.

Quais os cuidados com os alinhadores?

As placas podem ser retiradas e lavadas com água e sabão líquido neutro. O paciente pode retirar para comer. Logo, aquela preocupação em comer determinados alimentos, com medo de ficar preso nos braquetes não existe. Outro fator é em relação às trocas dos alinhadores que podem ser feitas em casa.

Quanto tempo dura o tratamento?

O tratamento com alinhadores dura em média 12 meses, enquanto um tratamento convencional tem uma média de tratamento de dois anos e meio, podendo chegar a 4 anos. Os alinhadores são planejados então não há como fugir do tempo estabelecido pelo software, que determina exatamente quantas placas devem ser confeccionas para o tipo específico de tratamento. Cada placa representa um movimento de correção.

E você, já precisou usar aparelho nos dentes? Conta para mim?