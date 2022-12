Muitas cores marcam presença, mas o lilás vem com tudo! - Divulgação

Muitas cores marcam presença, mas o lilás vem com tudo! Divulgação

Publicado 04/12/2022 01:00

Os dias quentes chegaram com força total! E já estamos de olho nas tendências para o verão. A expectativa é uma maquiagem sóbria e ao mesmo tempo com cores vibrantes. Rosa, vermelho, amarelo, azul e verde marcaram presença nas passarelas, mas nenhuma cor está sendo tão usada em eventos e entre as celebridades quanto o lilás (ou violeta).



Para destacar as cores que prometem estar no rosto de todas nesse verão, a influencer Rita Saraiva, especialista no assunto, deixou dicas para arrasar!



“As principais semanas de moda ao redor do mundo têm feito suas apostas de quais serão as cores que vão bombar. Tons pastéis, amarelo manteiga, lilás é o queridinho, e néon será a sensação, cores como amarelo, verde e rosa apareceram em tons fluorescentes durante a apresentação de vários estilistas”, afirma Rita.



Sombra - Para o verão invista nas cores quentes e vibrantes, como: sombra verde, laranja, amarela e azul. Para o dia, a cor neutra é super válida, toda a produção vai depender da ocasião e o ambiente para você chegar com tudo.



Olhos - As cores como: amarelo, laranja, azul e verde são cores das tendências de maquiagem verão. Brincar com as cores é o grande Plus da estação e realçar o canto dos olhos como ponto de luz fica maravilhoso. Essa pegada serve principalmente para a noite, para ir para um casamento, por

exemplo.



Pele - Vez ou outra a pele iluminada volta a fazer parte das tendências. Talvez seja porque o glow da pele combina com a atmosfera dos dias quentes. A pele iluminada combina com todos os tipos de makes, tanto as mais básicas, para o dia a dia, quanto as sofisticadas, para ocasiões mais elaboradas, como uma

festa à noite.



Lábios e contorno - Lip balm com cor ou um nude rosado. Tendência da década de 90 e muito utilizado para dar a impressão de uma boca maior, o lápis para contorno será usado com frequência. Para fugir do tradicional contorno com a boca totalmente preenchida, a dica é utilizar um lápis no tom marrom escuro.

Como evitar infecções femininas na praia e na piscina

É tempo de se refrescar muito, aproveitando a temporada de banhos de mar e mergulhos na piscina. Mas para as mulheres, também é tempo de se cuidar! Alguns hábitos podem ocasionar infecções como candidíase, vaginose, dermatites, alergias e irritações na região íntima.



A ginecologista Carla Geni Staats, da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, listou algumas dicas para evitar esses problemas e curtir o verão livre de incômodos. Confira!



1 - Não permaneça de biquíni molhado por muito tempo. A água do mar contém sal e areia, e ambos podem favorecer a proliferação de fungos, bactérias e o surgimento de doenças ginecológicas, como infecções urinárias, candidíase, vaginose bacteriana, entre outras. Além disso, o tecido sintético do biquíni, combinado com o calor e a umidade da região, formam um cenário prejudicial para a saúde feminina. A recomendação é trocar o biquíni o mais rápido possível.



2 - Evite sentar diretamente na areia da praia. Entre os perigos desta prática está a contaminação por bicho geográfico que, em geral, tem como primeiro foco da infecção os pés ou nas nádegas. Mas ao sentar diretamente na areia, a mulher abre outras oportunidades para o parasita. O ideal é sentar sempre em uma canga, toalha ou numa cadeira própria. O compartilhamento de cadeiras também não é recomendado pelas mesmas razões.



3 - Não passe horas na piscina. Por ser tratada com cloro, a água da piscina pode ser prejudicial para a saúde íntima da mulher pela mesma razão da água do mar: pode favorecer a proliferação de fungos. A umidade em excesso não é positiva para as mulheres. Da mesma forma que nossas mãos e pés ficam macerados, ocorre o mesmo com a pele da região íntima.



4 - Cuidado com a quantidade de produtos nos banhos de imersão. Ao fazer esses banhos em banheiras ou ofurôs, fique atenta à quantidade de sabonetes, óleos e outros produtos que estão sendo colocados na água. O excesso deles pode irritar a região genital e causar o efeito da maceração. Além disso, a temperatura da água também não deve estar muito quente.

BELEZA DA ALMA

“Seja uma mulher que levanta outras mulheres”