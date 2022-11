Queijo branco é um dos petiscos saudáveis para assistir jogos da Copa - Reprodução

Publicado 28/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Hoje temos mais um dia de jogo do Brasil. E para torcer pela seleção e reunir os amigos, nada melhor que uma boa festinha, não é mesmo? Mas com tantas confraternizações fica difícil manter a dieta!

É hora de reunir amigos, família, vibrar pelo país e...comer muita porcaria? Nada disso. A médica nutróloga e especialista em emagrecimento, Ana Luisa Vilela, avisa que a época não é de sair da dieta. Pelo contrário, existem vários petiscos considerados ‘do bem’ que vão servir de passatempo, enganam a fome, não furam a dieta e ainda ajudam a manter a saúde em dia. Confira as dicas da médica:

Pipoca

Não vale aquelas de micro-ondas feitas com gordura, manteiga e cheias de sal. Ela deve ser preparada com o fio mínimo de azeite e então, por ser um cereal integral natural, a pipoca preparada desta maneira auxilia no controle do peso corporal e na redução do risco de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Por possuir grande quantidade de fibras, ainda ajuda a melhorar o funcionamento intestinal.

Tábua de queijos

Atenção para comprar sempre os mais claros, que são os permitidos. As versões minas, cotage, ricota e mussarela de búfala são ricas em cálcio, ajudam a preservar a massa magra corporal e possuem boa quantidade de nutrientes importantes, como vitaminas e minerais.

Caipirinhas light

Pode usar limão, maracujá ou morango, tudo com adoçante. Para quem ainda quer economizar mesmo nas calorias, a dica é trocar a bebida alcoólica por água com gás ou tônica zero. Essa versão sem álcool e sem açúcar é uma excelente pedida para socializar sem ganhar quase nada de calorias.

Frutas crocantes

Feitas por processos especiais de secagem, a liofilização que desidrata as frutas, conserva os nutrientes e minerais. São versões inteligentes que podem substituir os salgadinhos snaks industrializados.

Chocolate

Para adoçar aposte nas versões 70% cacau são ricas em antioxidantes naturais: os flavonoides, que ajudam na dilatação dos vasos sanguíneos e ainda são eficazes para ajudar a prevenir o câncer, doença cardíaca e derrame. Só não pode exagerar na dose!