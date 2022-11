As tendências de bolsas para o verão - Reprodução

Publicado 26/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Um acessório que não pode faltar na produção de uma mulher, sem dúvida é a bolsa! Ela diz muito sobre a personalidade e o estilo feminino e é um item essencial na escolha de um look. Pode ser pequena, grande, com brilho, sem brilho, compacta, transversal, entre outras opções. São vários os modelos, cores e tamanhos. E na hora de escolher sua bolsa e montar a produção é sempre bom estar antenada com as tendências para arrasar em qualquer evento. Pode ser uma balada, um passeio na praia ou até mesmo um encontro com os amigos ou simplesmente para o dia a dia no trabalho. O importante é ter o seu estilo e aproveitar as várias possibilidades!

Mas com tantas opções, como não errar na escolha? Para ajudar com o tema, pegamos dicas com o estilista Paulo Camargo, que é especialista em modelos de bolsas, malas e mochilas. Confiram as opções que estão em alta para o verão!

- Nos dias de verão, uma bolsa grande é sua melhor amiga. Uma boa opção é uma bolsa de praia ousada, o lugar perfeito para guardar sua toalha e protetor solar. E, se você pode escolher, por que não usar todas as bolsas que você possui de uma só vez? Ter tanto armazenamento nunca pareceu tão chique - explica o estilista.

Bolsas de borracha

As bolsas de borracha estão introduzindo uma nova textura no mercado de acessórios. É uma tendência de moda que vem em toda as revistas e em marcas de luxo e famosas.

Bolsa de ráfia e tecido

A ráfia é uma fibra natural, aquela usada nas tradicionais “bolsas de feira”, lembram? As bolsas de praia de ráfia e tecido continuam a fazer sucesso, com estilos como a bolsa de cesta grandes ou até as pequenas e compactas que funcionam tão bem em um piquenique, na praia ou em um passeio no shopping.



Bolsa de palha

As bolsas de palha, com alças longas ou alças cruzadas facilitam o uso, enquanto a palha trançada adiciona um momento textural às roupas de verão.

Bolsas de crochê

O Crochê voltou com tudo. Estão muito em alta nas roupas e é claro, nas bolsas também. Os pontos de crochê delicados e coloridos são a cara do verão!