8 maneiras de evitar a acneReprodução

Publicado 21/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Acordar e perceber que você está com aquela espinha terrível no rosto. Esse é um tormento para muitas de nós, não é mesmo? Nesses dias precisamos reforçar a maquiagem e contar com a ajuda de um bom corretivo para esconder essa surpresa indesejável. E não é só isso! A acne é um tipo de inflamação na pele que pode deixar cicatrizes e manchas, e deve ser tratada independentemente da idade.

Na idade adulta alguns fatores podem piorar a acne. Por isso, é fundamental fazer uma consulta médica para identificar e tratar o problema.

“No caso da acne na idade adulta, alguns fatores podem explicar a piora como: excesso de hormônios andrógenos, alterações hormonais do ciclo menstrual, tabagismo, uso de determinadas medicações e cosméticos, estresse, fatores genéticos e alimentação principalmente rica em alimentos com alto índice glicêmico e excesso de laticínios”, explica a dermatologista Fabiana Seidl.

Existem diversas condições que podem piorar ou precipitar o quadro de acne. A dermatologista listou oito aspectos que devem ser observados ou evitados:

1 - Traumas repetitivos na pele podem “romper” o comedão (cravo) e gerar o aparecimento da lesão inflamatória;

2 - Consumo excessivo de leite e derivados, e dietas com alto índice glicêmico pioram as lesões inflamatórias pois aumentam os níveis de IGF 1 no organismo (fator de crescimento insulina like). Esse aumento leva a uma maior produção de sebo e piora da acne;

3 - Alterações hormonais, principalmente aumento dos hormônios como testosterona também aumentam a secreção pelas glândulas sebáceas, piorando a acne;

4 - O estresse pode piorar a acne pois leva a um aumento de hormônios andrógenos;

5 - No período pré-menstrual ocorre redução do orifício pilossebáceo por conta das alterações hormonais, isso faz com que o sebo fique acumulado no local favorecendo o aparecimento de espinhas;

6 - O tabagismo também contribui, pois a nicotina também aumenta a produção de sebo e a queratinização folicular;

7 - Alguns produtos cosméticos podem piorar a acne por obstrução dos poros e consequente acúmulo de sebo e aparecimento de lesões inflamatórias, a famosa “acne cosmética”;

8 - Algumas medicações podem induzir uma erupção acneiforme, como: corticoides, anticonvulsivantes, lítio, anticoncepcionais a base apenas de progesterona, isoniazida, entre outros.

Gostaram das dicas? Então sigam as orientações para garantir uma pele linda e sem espinhas!