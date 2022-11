Titãs faz show gratuito no evento BB Imagine Skate Tour, em Niterói - Reprodução

Publicado 18/11/2022 09:00

BB Imagine Skate Tour terá show gratuito da banda Titãs

Em comemoração aos seus 449 anos, Niterói vai receber entre os dias 18 e 20 de novembro o BB Imagine Skate Tour. Amanhã (18), o evento terá como atração principal o show do Titãs a partir das 19h. Toda a programação é gratuita e vai acontecer na praia de São Francisco. O evento nasceu de uma parceria inédita entre o Banco do Brasil e o Instituto Skate Cuida e tem como objetivo difundir a cultura do skate, além de inspirar, educar e transformar através de ações sociais e culturais. Na programação, estão previstas competições com direito a premiação total de R$100 mil e mais prêmios em NFTs, além de exposições, oficinas, palestras, food trucks e shows.

Chico César faz show no Circo Voador

O cantor e compositor Chico César acaba de lançar o seu décimo álbum de estúdio, intitulado “Vestido de Amor”, e chega ao Circo Voador nesta sexta, dia 18 de novembro, a partir das 22h, para única apresentação. Na ocasião, a cantora sensação do jazz francês, Camille Bertault, abre os trabalhos da noite. Uma profusão de ritmos e encontros para celebrar o pan-africanismo. Essa é a tônica de “Vestido de Amor’, primeiro disco do artista paraibano totalmente produzido no exterior. O álbum conta com as ilustres participações de Salif Keita e Ray Lema, dois grandes nomes da música africana. No show ele toca guitarras e violão, acompanhado por Aline Falcão (teclados), Ana Karina Sebastião (baixo), Gledson Meira (bateria), Simone Sou (percussão), Sintia Piccin (sopros), Richard Fermino (sopros).

Semana da Mulher Empreendedora

Até sábado, dia 19 de novembro, o Kolmena Coworking promove a Semana da Mulher Empreendedora. Além das palestras, o público terá a oportunidade de participar de rodas de conversas e sorteio de brindes, tendo ainda uma excelente oportunidade de ampliar o networking. A ação é gratuita e acontecena Torre do Rio Sul, em Botafogo. As palestras reúnem um importante time do empreendedorismo feminino no Rio de Janeiro: Joyce Trindade, da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, que abordará o tema “Empreendedorismo feminino na cidade do Rio de Janeiro: perspectivas e desafios”; Flávia Ribeiro, da OAB Mulher, sobre “Mulheres no trabalho e a maternidade”; Daise Rosas da Natividade, doutoranda pela UFRRJ e CEO da Aya Business, com “Empreendedorismo: autonomia real para mulheres negras e mulheres vítimas de violência doméstica”; Fátima Sobral Fernandes, professora da UFRJ e diretora da ABMEN, com o tema “Transforme o seu potencial em ação empreendedora”; e Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio8, sobre “Tem mulher no canteiro de obras: vencendo desafios em um setor dominado por homens”.