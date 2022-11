Novembro Roxo, um alerta sobre os riscos do parto prematuro - Reprodução

Novembro Roxo, um alerta sobre os riscos do parto prematuro

Publicado 17/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Uma data que foi criada para sensibilizar a população sobre esse problema de saúde pública e reforçar a importância dos cuidados com a gestação e com os nossos bebês. E vocês, mamães? Com quantas semanas seus filhos nasceram?



Dados da Fiocruz e da Organização Mundial de Saúde (OMS), mostram que no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a 6 prematuros a cada 10 minutos. Mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas. Esse pode ser um problema que vai muito além de um parto antecipado, pode causar sequelas para a vida da criança.



- Além do risco alto de mortalidade, crianças que nascem precocemente podem ter dificuldades no desenvolvimento digestivo, respiratório, de linguagem e do desenvolvimento global - explica Carlos Moraes, ginecologista e obstetra da Santa Casa de São Paulo.

Para fazer esse alerta, o especialista destacou informações importantes sobre a prematuridade nos bebês. Fiquem atentas às causas, sintomas e nas dicas de prevenção do parto prematuro.

Causas do parto prematuro

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas de gestação, cuja duração completa é entre 37 e 42 semanas, ou 9 meses. Já a prematuridade extrema ocorre quando o bebê nasce com menos de 28 semanas de gestação, enquanto a prematuridade tardia acontece entre 34 e 36 semanas e seis dias. No entanto, todos os casos podem gerar complicações. As principais são: Bolsa rota/ruptura prematura de membrana; Hipertensão crônica; Pré-eclâmpsia; Descolamento prematuro da placenta; Placenta prévia; Malformações uterinas; Infecções uterinas; Gestação múltipla e Malformações fetais.

Além disso, outros fatores podem levar ao parto prematuro: ausência do pré-natal, fumo, álcool, drogas, estresse, sangramento vaginal, diabetes, obesidade, baixo peso, distúrbios de coagulação e gestações muito próximas (menos de 6 a 9 meses entre o nascimento de um bebê e ficar grávida novamente).

Sinais do trabalho de parto prematuro

Sintomas como contrações a cada 10 minutos ou mais, mudanças na secreção vaginal, pressão pélvica, dor lombar, cólicas menstruais, cólica abdominal com ou sem diarreia podem ser sinais de trabalho de parto.

Como prevenir o parto prematuro

Algumas medidas simples podem evitar que o bebê nasça antes do tempo. São elas:

- Assim que o resultado der positivo, avise seu médico imediatamente. Quanto antes o pré-natal for iniciado, melhor para a mãe e para o desenvolvimento do feto.

- Revele ao médico o seu histórico de saúde. Doenças crônicas e reações alérgicas que você já apresentou, história familiar, assim como o histórico de saúde do pai do bebê.

- Mantenha-se numa faixa de peso adequada. Converse com o obstetra e, se preciso, faça acompanhamento com nutricionista.

- Evite bebidas alcoólicas. Durante a gestação, o álcool pode ter efeitos bastante nocivos para a criança, incluindo retardo mental, dificuldades de aprendizagem, defeitos na face e problemas de desenvolvimento.

- Não fume. O cigarro aumenta chances de parto prematuro, do bebê nascer com baixo peso e da morbimortalidade dos recém-nascidos.

- Não se automedique. Mesmo que seja uma simples dor de cabeça ou um enjoo, consulte seu médico para saber o que pode tomar.

- Se não houver restrições, faça atividade física. De preferência, com acompanhamento profissional.

- Mantenha seu calendário de vacinação atualizado. Converse com seu obstetra sobre o assunto, pois algumas vacinas são contraindicadas na gravidez, enquanto outras necessitam de reforço.

- Não se esqueça do ácido fólico e da vitamina B12. Eles evitam que o bebê desenvolva malformações e danos no sistema nervoso. O consumo do ácido fólico deve ser iniciado antes mesmo da concepção do bebê.

- Esteja alerta para sangramentos e observe líquidos e secreções vaginais.