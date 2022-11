Vídeo sobre peeling de fenol viralizou na internet - Reprodução internet

Vídeo sobre peeling de fenol viralizou na internetReprodução internet

Publicado 16/11/2022 15:00

Olá, meninas!

Nas últimas semanas, muitas pessoas ficaram chocadas com um vídeo divulgado nas redes sociais, que mostrava uma mulher que se submeteu ao tratamento com peeling de fenol profundo. Nas imagens, o rosto da idosa aparecia com queimaduras, vermelhidão e após um longo período, com a cicatrização dos ferimentos, a mulher surgia com um novo rosto, mais jovem e mais bonito.

O post teve milhares de visualizações e apresentava um tratamento milagroso, que promovia uma verdadeira “troca de pele”. Após o procedimento, o rosto estava sem rugas, sem marcas e com uma pele viçosa. Afinal, o que é esse pelling de fenol? Ele realmente faz esse milagre? Hoje vamos entender um pouco mais sobre essa parte da estética que viralizou e gerou muitas reações na internet.

Eu bati um papo muito legal com a dermatologista e diretora técnica da Clínica Goa, a Dra. Gabriella Vasconcelos, que explicou mais sobre esse procedimento. Ela esteve hoje no meu programa Vem Com a Gente, na TV Band.

“Esse peeling realmente funciona. Ele traz esse resultado, como mostrado no vídeo da internet. Mas antes, a pele fica com um aspecto muito feio. Porém, ele deve ser muito bem realizado e indicado. Esse peeling não deve ser indicado para aquelas pessoas que têm perda de sustentação, de massa óssea, afrouxamento dos tendões, deslocamento dos coxins adiposos da face. Esse tratamento só é indicado para pessoas que têm pele fotoenvelhecida, que é o envelhecimento precoce devido à exposição excessiva ao sol. Ou para peles mais maduras e mais espessas, grossas”, explica a dermatologista.

O peeling é tratado pelos profissionais de estética como invasivo e só mostra resultados a longo prazo. Para promover o rejuvenescimento da pele, o processo precisa ser feito com muito cuidado e levando em conta as recomendações. Como todo procedimento, tem riscos e requer muita precaução.

- Converse com seu dermatologista antes de se submeter ao procedimento. Hoje em dia existem outros tratamentos estéticos incríveis, que também promovem o rejuvenescimento, mas que a pessoa não precisa passar por esses efeitos colaterais e pode sair do procedimento e levar vida normal, com resultados a longo prazo também – finaliza Gabriella.

Gostaram das dicas? E aí? Vocês arriscariam passar por esse peeling? Ou preferem seguir os conselhos da Dra. Gabriella e buscar outras opções? Fiquem atentas ao nosso alerta e tomem os cuidados necessários! A beleza é importante, mas a nossa saúde vem em primeiro lugar.