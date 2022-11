Make pra Copa - Divulgação

Publicado 13/11/2022 01:00

Em uma semana vamos acompanhar o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. E a “amarelinha” pode ser inspiração para looks estilosos que ajudam a entrar no clima de torcida pela seleção. Confira as dicas de como aplicar essa tendência fora do estádio. Bora, arrasar?



Unhas da Copa



A tendência Nail Art volta, mas totalmente repaginada. Ou seja, saem de cena os desenhos com mil detalhes e cores e entram francesinhas invertidas, degradês, cores discretas e desenhos abstratos, criados com no máximo 4 tons diferentes.



“Tem cores e desenhos, mas com muita naturalidade, apenas para sair do convencional. As formas geométricas e abstratas são, na maioria das vezes, criadas sobre as cores do Brasil e tons mais fortes da paleta, além do dourado e esmaltes com glitter ou brilhos, que nunca saem de moda”, explica Viviane Silveira, do Mais Bonita Centro de Beleza.



Confira as dicas:



Francesinha – a tendência agora deixa de lado o branco e assume as cores da bandeira, é possível fazer as pontas com o tom escolhido e deixar o restante da unha na cor natural, apenas com base ou em outra cor que remeta à torcida brasileira. Há também a opção de uma “francesinha invertida”, em que a faixa fica mais próxima à cutícula.

Filha Única - como o próprio nome diz, tem a esmaltação toda normal, mas apenas uma das unhas recebe a arte, que pode ser desde a francesinha invertida até formas geométricas ou mesmo desenhos simples. Algumas pessoas colocam cores únicas em quatro unhas e na quinta, normalmente no anelar, pedem desenhos discretos, como pontinhos, corações, florzinhas ou até mesmo adesivos discretos.

Degradê - tem a mesma cor, mas vai ao longo da unha ganhando nuances diferentes. Outra forma de degradê é pintando cada unha inteira de uma cor somente, mas diminuindo a intensidade em cada dedo.



Guarda-roupa verde e amarelo



Os looks da torcida sãos as estrelas da festa! Confira as dicas da consultora de imagem Camile Stefano:

- Mesmo sem a camisa oficial da seleção é possível montar o visual da torcida. A dica é ficar de olho nas tendências e buscar pelas cores verde, amarelo e azul. Investir em uma camisa de linho verde ou uma blusa amarela e combiná-las com complementos jeans diversos.



- Outro ótimo investimento, prático para levar na bolsa, já que os jogos acontecem durante a tarde e as comemorações podem se estender até a noite, são os casacos de moletom com zíper, modelo que está bastante em alta,

- Apostar em uma camisa retrô também é uma dica que não sai de moda e é muito fashion!



Aguenta Coração



Você sabia que a expressão ‘é teste pra cardíaco’, tem fundamento? Em situações de estresse e ansiedade, como em um jogo difícil da seleção, substâncias como o cortisol e a adrenalina são liberadas no sangue. “Essa descarga pode causar o aumento da pressão arterial, além de alterações nos batimentos cardíacos e contração dos vasos sanguíneos, o que aumenta o risco de infarto”, explica Inês Bissoli, cardiologista do Hospital Badim.

Para curtir os jogos da Copa sem sustos, a recomendação para quem já faz acompanhamento médico é não deixar de tomar os remédios corretamente, não abusar de álcool, energéticos e comidas muito gordurosas, praticar atividade física regular e ter sono de boa qualidade.



Make da Copa



Para combinar com o look e torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, nada melhor que uma maquiagem forte! E uma sombra verde acompanhada de brilho e um delineado amarelo são ótimas escolhas. O olhar promete ser um ponto alto da festa. Não esqueça de apostar em produtos à prova d’água, para não borrar e não estragar a produção.

BELEZA DA ALMA

“Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis” - José de Alencar