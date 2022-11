Publicado 06/11/2022 01:00

Estamos no mês da campanha Novembro Azul, de mobilização e conscientização pelo câncer de próstata. Esse é o segundo mais frequente entre os homens! E muitas vezes, por preconceito, nossos pais, maridos, filhos e irmãos, deixam de procurar um médico.



A dica, é que os homens não deixem de fazer o check-up urológico regularmente, sobretudo a partir dos 40 anos. “O exame de toque retal e a dosagem do PSA no sangue auxiliam a detectar alterações na próstata. O câncer de próstata, quando diagnosticado em estágio inicial, tem até 90% de chances de cura. Portanto, é fundamental visitar o seu médico regularmente”, orienta Renato Faria, do serviço de Urologia do Hospital São Vicente de Paulo.



A doença pode avançar de forma silenciosa e indolor. Mas alguns pacientes podem apresentar sinais que devem ser avaliados. Fiquem atentos aos sintomas:



- necessidade frequente de urinar;



- dificuldade em iniciar ou interromper a micção;



- fluxo fraco ou interrompido de urina;



- dor ou ardor ao urinar;



- sangue na urina ou no sêmen;



- dor frequente e rigidez na parte inferior das costas, quadris ou coxas.

Vamos falar de moda? Sabia que existe uma tendência que usa as cores da bandeira do Brasil para montar looks? É a chamada “Brazilcore”! A essência do Brasil em cores, estilos e modo de viver. É o jeitinho brasileiro em roupas e acessórios.



A tendência mistura brilho, estampas e tons diferentes do mesmo verde e amarelo. Além de itens como bolsas, pulseiras, brincos e sapatos com as cores da bandeira e que funcionam como a harmonia da produção.



“Esse estilo veio para soltar nossa brasilidade, reforçar a nossa cultura. Como uma força popular que vem das redes e vai às ruas, o estilo já conquistou as ruas. E o mais legal é que o Brazilcore abraça todo o tipo de estilo próprio, seja com elegância e algo mais discreto, até para looks que transpiram extravagância e ousadia”, explica a influencer de moda e modelo Aline Tabata.

Crocs: um sucesso clássico



E por falar em moda, vamos lembrar de um clássico que está sempre em alta? O Crocs! Ele foi lançado há 20 anos e é um dos itens mais ecléticos das tendências. Cai bem em todas as idades, confortável e prático. Dá até para não gostar, mas é impossível negar o impacto cultural do Crocs. O polêmico “tamanco de borracha” alcançou a marca de item mais vendido na categoria de roupas, sapatos e joias da Amazon.



“A moda está com peças mais amplas, mais despojadas e coloridas. Tudo isso combina com Crocs. Além dos inegáveis benefícios anatômicos, é um sapato divertido que pode ser personalizado com diferentes acessórios”, conta a consultora de moda e estilo Camile Stefano.

