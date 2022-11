Jojo Todynho deixa um recado para todas as mulheres "Ninguém pode impedir o sucesso de quem Deus escolheu para vencer" - Divulgação

Publicado 01/11/2022 11:00

A apresentadora Jojo Todynho dispensa apresentações. Ela é um verdadeiro furacão. Recentemente nem após o anúncio do término de seu casamento com o militar Lucas Souza, ela se deixou abater e segue firme na relação com os fãs, focada no trabalho e principalmente na carreira como cantora. Com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram e uma legião de fãs no país, a artista é pura alegria e sensualidade.

Aos 25 anos, Jojo coleciona uma trajetória de sucesso no mundo da fama e se tornou inspiração para muitas mulheres. Sinônimo de alto astral e empoderamento feminino, a artista é a convidada do nosso mulherão de hoje. Batemos um papo muito divertido com a cantora, que deixou um recado cheio de superação e força para todas nós! Vamos conhecer um pouco mais sobre essa força em forma de mulher?

Como é a Jojo fora dos holofotes? Eu sou a mesma Jojo com os amigos, com a família e na intimidade. Sou a mesma Jojo 24 horas.

Quais são os próximos projetos na carreira? Agora meu foco está na apresentação da Central da Copa ao lado do Escobar e do Fred. Foco total!

O que falta fazer na carreira artística? Sempre falta alguma coisa e é aí que está o combustível para nossa superação e crescimento. Quando você acha que já está tudo bem, perde o desejo de evoluir.

Como administra as fofocas e polêmicas? Ativando o "f" para a opinião dos outros (risos).

Qual é o segredo do sucesso? Jamais perder a minha essência e nunca esquecer de onde eu vim e dos valores que aprendi com a minha família. Foco e determinação também são ingredientes fundamentais.

Você se acha um mulherão? Sim. Eu me acho um mulherão em todos os sentidos. Se você não se amar primeiro, não vai conseguir amar ninguém na medida certa.

Qual a dica para conquistar todos os sonhos? Seja você mesma e não desista dos seus sonhos. Não importa se o mundo vai gritar no seu ouvido que você não merece ser feliz ou que você não vai conseguir. Grita mais alto e mostra que ninguém pode impedir o sucesso de quem Deus escolheu para vencer. Todos nós temos o amor de Deus por nós. O mundo sempre vai querer te derrubar, mas só vai conseguir se você permitir!