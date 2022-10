Halloween - Divulgação

Publicado 30/10/2022 01:00

Gostosuras ou travessuras? A celebração mais assustadora do ano está chegando! Amanhã, dia de 31 de outubro, comemoramos o Dia das Bruxas. E há quem goste muito de Halloween, viu? Uma das datas comemorativas mais populares entre os gringos vem ganhando cada vez mais força no Brasil.



Com diversas trends nas redes sociais, os brasileiros estão arrasando quando o assunto é festas de Halloween. Para entrar no clima, vale de tudo. Looks criativos, decorações de arrasar, festas incríveis e até mesmo unhas temáticas!



Unhas arrepiantes

No ‘Dia da Bruxas’, a caracterização tem que ser da cabeça aos pés, nenhuma parte do corpo pode ficar de fora. Por isso, a Ingrid Raiana, manicure parceira da Dailus, separou inspirações de nails arts para abalar no dia 31 de outubro! Afinal, o esmalte é o toque final da produção do look perfeito.



Make de terror

É possível arrasar fazendo sua maquiagem com poucos elementos em casa. A especialista em beleza Priscila Miguel dá algumas dicas para quem deseja se produzir e comemorar a data.



- Maquiagens inspiradas em caveiras e palhaços são uma boa pedida quando o assunto é festa do dia das bruxas. E apesar dos tons escuros serem mais recorrentes, dá para brincar bastante com a paleta de cores. Basta usar a imaginação.



- Não necessariamente precisa ser uma make escura. Uma coisa sempre combina na make de Halloween: ter algo que pareça a sangue. Sempre lembra aqueles filmes de terror.



- Uma dica é fazer uma noiva que já morreu criando algo com sombra mais borrada e algumas marcas simples no rosto.



- Makes de zumbis também são bem legais, com a pele mais clara, algumas marcas roxas na pele feitas com sombra e um pouco de sangue artificial escorrendo da boca. São fáceis de fazer e não requerem muita maquiagem.

BELEZA DA ALMA

Se você conseguir superar o medo e a perigosa sensação de correr riscos, coisas incríveis acontecerão.