Dia do Dentista - conheça as técnicas para ter um sorriso bonitoReprodução

Publicado 25/10/2022 09:00

Olá, meninas!

Em tempos de selfies e valorização da imagem através das mídias sociais, um sorriso bonito nunca foi tão valorizado. Não é mesmo? Nesse dia 25 de outubro, comemoramos o Dia do Dentista, profissional que cuida do nosso sorriso. E para saber todas as novidades sobre a estética dos dentes, conversamos com Mario Groisman, que é cirurgião dentista, especialista em odontologia estética.

- Hoje em dia, para remodelar um sorriso, dificilmente será usada apenas uma técnica. Em geral, associamos várias e pela nossa experiência, a ordem dos procedimentos pode fazer toda a diferença no resultado final. A boa notícia é que os procedimentos estão menos invasivos e possibilitando uma recuperação mais rápida – explica o dentista.

Confira as principais técnicas usadas pelo especialista para garantir um sorriso bonito e saudável:

Alinhadores transparentes – aparelho ortodôntico com tecnologia que prevê o movimento de alinhamento dos dentes. É removível e discreto.

Clareamento – procedimento que clareia os dentes em uma sessão com a utilização de ativo químico de alta performance.

Fragmentos e facetas de porcelana – podem corrigir alinhamento, formato, espaçamento e/ou coloração dos dentes.

Lentes de contato dentais - lâminas finíssimas de cerâmica que são coladas sobre a face do dente para ajustar imperfeições de formato e tamanho dos dentes.

Plástica gengival – procedimento cirúrgico que dá proporcionalidade à relação entre dentes e gengiva, melhorando o contorno e removendo excessos gengivais.

Implantes – fixação de pino de titânio no osso para a aplicação de prótese dentária, quando há ausência de dente. A tecnologia mais avançada associa abordagem cirúrgica virtual a uma guia de absoluta precisão, sem a necessidade de muitos cortes.

Mario Groisman destaca ainda 10 dicas para manter o sorriso jovem e saudável.

1 - Evite o desgaste natural. Se você range os dentes, se informe sobre os tratamentos disponíveis para bruxismo.

2 - Cuide da sua gengiva. Uma gengiva saudável é rosa pálida, não sangra e não apresenta edemas. Se estiver muito avermelhada, certifique-se de que ela não está inflamada.

3 - Capriche na escovação noturna. Durante a noite, diminui a taxa de secreção salivar, que tem propriedades que protegem a superfície do esmalte dentário.

4 - Substitua restaurações defeituosas antes que elas causem problemas, como infiltrações e futuras lesões de cárie.

5 - Avalie junto ao seu dentista se o tamanho da gengiva é proporcional ao tamanho dos dentes. Pacientes mais jovens quando sorriem mostram mais os dentes superiores. Além disso, hoje em dia é possível redimensionar a gengiva com uma microcirurgia plástica minimamente invasiva.

6 - Consulte o dentista para saber se está na hora de realizar clareamento nos dentes. Dentes escurecidos dão aparência de envelhecimento.

7 - Reponha um dente perdido o mais cedo possível. Além de ser essencial para a harmonia do sorriso, evita o deslocamento de dentes vizinhos.

8 - Tenha certeza de que sua mordida é correta. Problemas ao mastigar podem comprometer, a curto prazo, a funcionalidade oral e, a longo prazo, a estética do rosto.

9 - Se chupar balas duras ou gelo, nunca os quebre com os dentes. Isso pode provocar desde fratura à perda definitiva dos dentes.

10 - Evite hábitos abrasivos, com uma escovação muito agressiva para não desgastar a superfície do esmalte dentário.