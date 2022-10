Lançamento de empreendimento full friendly, que tem a proposta de integrar pessoas e criar memórias afetivas - Reprodução

Publicado 19/10/2022 21:42

Olá, meninas!

Nesta terça-feira (18/10) fui convidada para participar e apresentar a convenção da Carvalho Hosken, realizada no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca. Um sucesso!

Foi uma grande satisfação estar com as equipes das principais imobiliárias do grupo, que é um dos maiores do país. Fizemos uma grande festa para apresentar o lançamento do ano: o residencial Elos, o modo parque de viver, no bairro planejado Ilha Pura. O espaço traz o conceito full friendly (para todos), que conta com lazer completo, segurança, além de um parque com 72 mil metros quadrados.

Como mãe e mulher, fiquei encantada pela energia transmitida por essas novas moradias. Uma proposta única de um lar com acolhimento, integração, um lugar para famílias construírem memórias afetivas, que reflete a felicidade.

O empreendimento traz um novo significado para o “sentir-se em casa”. Um espaço para semear sonhos e plantar boas sementes para o futuro. Um lugar de convivência para que as pessoas tenham satisfação de ter um lar moderno, especial e único. Um residencial com uma estrutura para o amanhã, mas que preserva a tradição e as histórias de cada um.

Muita gratidão por fazer parte desse momento.