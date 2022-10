Cólicas menstruais - Divulgação

Publicado 16/10/2022 01:00

Todos os meses, a menstruação chega com muito desconforto, desde os mais variados sintomas pré-menstruais até as famosas cólicas. A boa notícia é que é possível encontrar na alimentação um alívio para esses problemas. Que tal amenizar aqueles dias com uma comida saudável e que ainda ajuda a reduzir esses sintomas? A nutricionista Juliana Vieira deixou dicas de alguns alimentos para incluir na dieta e que vão salvar este período do mês.



Folhas verdes: Folhas verdes são ricas em fibras que podem aliviar os problemas digestivos associados ao ciclo menstrual. E a vitamina A presente nessas folhas combate a pele seca e a acne hormonal advindas do período menstrual



Pipoca: Os carboidratos complexos são seus melhores amigos, pois são fontes de serotonina, o hormônio que nos faz sentir bem.



Abacate: Gorduras saudáveis aliviam os sintomas da TPM.



Oleaginosas: Castanhas, nozes e sementes de Chia são ótimas durante todo o ciclo menstrual. Elas funcionam como antidepressivo.



Bananas: A banana contém melatonina, um hormônio do sono que ajudará em uma noite tranquila.



Semente de abóbora: Contém magnésio, o nutriente ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, o que alivia as dores de cabeça.



Maçã, pêra, melão e frutas vermelhas: Essas frutas são ótimas opções para substituir o açúcar durante os períodos em que queremos comer um doce.



Ovos: Podem ajudar a combater a TPM pois carregam vitaminas D, B6 e E, que contribuem para o controle das substâncias químicas do cérebro que causam os desconfortos.



Chá de camomila: A camomila possui propriedades que podem ajudar a aliviar as cólicas, a ansiedade e a irritabilidade que as mudanças hormonais causam no organismo.



Louro: Louro ajuda a diminuir os sintomas da menstruação. Essa planta possui propriedades que estimulam o útero e, assim, conseguem liberar o fluxo menstrual com mais facilidade.



O abacaxi e o gengibre: São diuréticos que ajudam a diminuir a retenção de líquidos e estimulam o funcionamento do intestino, diminuindo as cólicas.

Suco para aliviar a cólica menstrual

Ingredientes:

- 3 fatias de abacaxi

- 1/2 maçã

- 1 fatia fina de gengibre

- 1 folha de louro

Modo de preparo:

Passe todos os ingredientes na centrífuga e, por último, bata o suco no liquidificador junto com o louro. Enfeite com um pedacinho de casca de abacaxi. Dica: Indicação: o louro ajuda a diminuir os sintomas da menstruação.

