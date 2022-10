Aprenda a cuidar dos fios brancos - Reprodução

Publicado 15/10/2022 10:00

Olá, meninas!

Se antes o cabelo grisalho era considerado sinal de desleixo ou sinônimo de vergonha de envelhecer, agora eles estão super na moda! Principalmente após a pandemia, muitas mulheres decidiram assumir os fios brancos com orgulho e esse processo está em alta. Mas existe outra visão para esta atitude, assumir que a idade chegou. A verdade é que aderir aos grisalhos é um ato libertador. O importante é ser feliz!

Afinal, é inevitável a ação do tempo, não é mesmo? O principal é que cada mulher tenha a liberdade de ter a sua escolha. Por isso, se resolver assumir os fios brancos, aproveite ao máximo o novo visual!

A tricologista Viviane Coutinho deixou dicas valiosas para cuidar dos cabelos brancos e grisalhos, e deixá-los mais brilhosos e saudáveis. Confiram!

Cuidados: Com o tempo, os fios tendem a ficar mais ressecados e é preciso investir em hidratações e nutrições semanais. As medidas ajudam a recuperar toda a água e a oleosidade natural que foi se perdendo ao longo do tempo.

Brilho: Quando o cabelo se mostra opaco, áspero e sem muito movimento, aquele balanço que toda mulher gosta, é hora de recuperar os nutrientes para trazer de volta a maciez e a naturalidade, isso vai trazer de volta o brilho.

Hidratação: A hidratação, além de devolver toda a água perdida pela fibra capilar é uma porta de entrada para os outros tratamentos. Comprar uma máscara potente e buscar fazer de duas a três hidratações por semana. Pode ser durante uns minutos no banho ou de forma mais detalhada, fazendo de mecha em mecha.