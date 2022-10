Publicado 09/10/2022 01:00

Entramos na semana das crianças! Neste dia 12 de outubro, mais do que presentes e festas, o mais importante é celebrar o “brincar”. Todos os pequenos merecem ter uma infância feliz, divertida e as brincadeiras mais simples podem ser as mais educativas e interessantes. Principalmente após a pandemia, as famílias passaram a valorizar o tempo juntos e a construção de memórias afetivas. O cultivo de sentimentos que vão ajudar na formação do caráter e da personalidade das nossas crianças é algo necessário e fundamental.

Então, acima de tudo, nesse Dia das Crianças, vamos tornar esse momento de pais e filhos construírem juntos interações, aproximação, convívio familiar, emoções e vínculos. Vamos garantir uma infância feliz e segura, nossos pequenos merecem! Amor é o melhor presente.



Brincadeiras educativas e acessíveis



A neuropsicóloga Bárbara Calmeto, do Autonomia Instituto, ensina como criar brincadeiras educativas e divertidas gastando pouco e sem sair de casa. O objetivo é estimular a autonomia desde cedo, reutilizando e reaproveitando materiais.



Cole os grãos: É hora de pegar um punhadinho de feijão, milho e macarrão. Em uma folha desenhe algumas formas e peça para seu filho colar os grãos, no fim, peça para que ele remova e separe os grãos por tipo.



Pescaria em casa: Pegue uma bacia com água e cubos de gelo, coloque o gelo na bacia e peça para seu filho pescá-lo com uma colher no menor tempo possível, dê um prêmio simbólico quando ele conseguir pescar mais rápido.



Palitos de Picolé: crie quebra-cabeças a partir de palitos pintados que formem figuras ou numere de 1 a 9 para estimular que a criança coloque em ordem crescente. Eles podem ser ótimos aliados para as brincadeiras estimulantes.













Figurinhas da Copa

Arthur Freitas compra figurinhas no Centro - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo 2022, uma verdadeira febre entre as crianças do país é completar o álbum de figurinhas da competição! Vários pontos de troca foram montados pela cidade e nas redes sociais a interação está a todo vapor. E a tradição de colecionar e trocar as figurinhas reúne famílias inteiras. O momento é uma grande diversão para a crianças e uma ótima oportunidade para aprender mais sobre esporte. Além disso, trocar as figurinhas é sinônimo de economia e mais chances de completar o álbum antes do início dos jogos.



Pontos de troca de figurinhas no Rio de Janeiro:



- Shopping Nova América, em Del Castilho;

- Metrô Rio, na Estação Carioca, no Centro;

- Shopping Tijuca;

- Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca.

BELEZA DA ALMA

“Mais vale ser criança que querer compreender o mundo”

Fernando Pessoa