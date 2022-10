Mês das crianças repleto de atividades especiais para os pequenos - Reprodução

Publicado 07/10/2022 12:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Programação infantil no Sesc Tijuca

O Sesc Tijuca está com uma programação especial para o público infantil na semana das crianças. Todas as atividades são gratuitas. Nos dias 12, 15 e 16 de outubro os pequenos poderão curtir brincadeiras de 10h às 17h, com recreação aquática, jogos, brinquedos e brincadeiras. No dia 12 de outubro haverá Duelo de Robôs de 9h às 14h, cinema às 10h, Contação de histórias com Camila Zarite às 14h, e apresentação musical com o grupo de samaba do Pererê às 16h.

Dia das Crianças com festa no CCBB

O dia 12 de outubro, aniversário de 33 anos do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, o espaço terá uma programação gratuita para todas as idades, mas em especial para as crianças. A data será marcada pela abertura da exposição OSGEMEOS: nossos segredos, que ocupará todo o primeiro andar com mais de mil itens. Nos teatros II e III, o Festival Intercâmbio de Linguagens (FIL 2022) traz os espetáculos Pianíssimo, um musical de Tim Rescala, Vitrolinha, com a Palhaça Rubra, Ler é um espetáculo, com Ivan Zigg, e a reapresentação do sucesso Tatá, o travesseiro. Pelos corredores, a exposição Espinho de arraia e Curupira apresenta obras de Roger de Mello. Na biblioteca, o Clube de Leitura CCBB 2022 convida para um bate-papo sobre a obra O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, com o membro da ABL e premiado escritor de literatura infanto juvenil Godofredo de Oliveira Neto. Nas atividades especiais para a data, estão a Hora do Conto e oficina de dança urbana. O centro cultural fica na Rua Primeiro de Março, 66.

Parque dos Bolofofos no BioParque



O mês das crianças ganha um parque especial com personagens do Bolofofos, dentro do BioParque, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Os pequenos vão poder abraçar, conversar e levar para casa fotos com os personagens. O Parque dos Bolofofos ficará aberto somente aos finais de semana e feriados, das 09h às 17h, até o dia 30/10/2022.