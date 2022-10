Publicado 02/10/2022 00:00

O câncer de mama é o tumor que mais atinge as mulheres e também o que tem a maior taxa de mortalidade. A informação tem um papel fundamental no combate à doença. Medidas preventivas, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento podem aumentar as chances de cura e sobrevida, além de melhorar a qualidade de vida das pacientes. "O importante é saber que o câncer de mama tem cura e que, quanto mais cedo ele for diagnosticado, maiores as chances", explica Gustavo Bretas, oncologista do Hospital Marcos Moraes e da Oncoclínicas.

O especialista destacou as principais informações sobre a doença. Confira!

Sintomas - Os principais são nódulos no seio, secreção e alterações na textura da pele, que fica com aspecto de 'casca de laranja'. Quando estes sinais surgem, a doença já está mais adiantada. O ideal é que ela seja identificada no início, através da mamografia.

Mamografia - Quatro a cada cinco casos de câncer de mama acontecem depois dos 50 anos, segundo o INCA. Por isso, a indicação é que o exame comece a ser feito nesta idade e se torne anual depois.

Prevenção - Cerca de 30% dos casos podem ser evitados se as mulheres mantiverem o peso em dia, não consumirem bebida alcoólica e fizerem atividade física moderada por 150 minutos a cada semana.

Mitos e verdades

A oncologista Maria Cristina Figueroa Magalhães destacou os principais itos e verdades sobre o câncer de mama.

- O câncer de mama só afeta quem tem histórico familiar - Mito. Pessoas que possuem histórico de câncer de mama na família podem apresentar maior risco de desenvolver a doença, mas medidas preventivas são fundamentais para qualquer mulher. Segundo o INCA, apenas 5% dos casos estão relacionados a fatores hereditários.

- Amamentar protege contra o câncer de mama - Verdade. Existem evidências de que quanto mais prolongado for o período de aleitamento, maior a proteção, principalmente se a gestação ocorrer antes dos 30 anos de idade. A amamentação reduz o número de ciclos menstruais e, consequentemente, da exposição a certos hormônios femininos que podem estar associados ao surgimento de tumores.

- Quem faz o autoexame não precisa de mamografia - Mito. O chamado 'caroço' não é o único sintoma do câncer de mama. Além dele, existem alguns nódulos não palpáveis que só podem ser detectados pela mamografia.

- O uso de desodorante pode causar câncer de mama - Mito. O câncer se origina da mutação do DNA celular herdado ou adquirido por fatores ambientais. Nenhum tipo de desodorante causa essa modificação.

- Todo nódulo na mama é câncer - Mito. Ao longo da vida, nosso corpo apresenta uma multiplicação desordenada de células que podem formar nódulos nas mamas, mas nem sempre eles trazem risco para a mulher. A maioria dos nódulos é de origem benigna e não apresenta risco de evoluir para câncer de mama.

- O câncer de mama não tem cura - Mito. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores são as chances de cura.

Tatuagem gratuita

Entre os dias 13 e 15 de outubro, o tatuador Yurgan Barret vai oferecer gratuitamente uma tatuagem realista para reconstrução areolar em mulheres que retiraram a mama. A ação será no Yurgan Tattoo Studio, no Recreio dos Bandeirantes, no RJ. Mais informações e inscrições pelo site: www.yrosa.com.br ou pelo instagram @yurgantattoo.