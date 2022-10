Publicado 01/10/2022 10:00

Você já sentiu dor na hora da relação sexual? Apesar de a causa ser comum na menopausa, e atingir até 90% das mulheres com ressecamento vaginal, a falta de lubrificação também pode ocorrer em pessoas mais jovens. Normalmente, o problema acontece por fatores psicológicos, além de estar associada ao uso de alguns medicamentos ou contraceptivos.

A lubrificação vaginal é a produção de uma secreção que lubrifica a vulva e o canal da vagina. Ela, normalmente, diminui com o período do climatério ou da menopausa, pois tem relação com a redução da produção hormonal. Para as que sofrem com a falta de lubrificação e não dão a devida atenção ao problema, vale o alerta.

- A lubrificação é muito importante, pois permite o conforto e prazer nas relações sexuais, melhora a autoestima e a qualidade de vida. Além disso, atua como barreira de proteção contra determinadas bactérias, fungos e doenças - explica Fabiane Gama, ginecologista da Clínica Leger.

A lubrificação está diretamente relacionada com uma das principais causas de dor durante a relação sexual.

- A falta de muco faz com que o atrito da relação gere, até mesmo, micro lesões nas paredes vaginais da paciente – explica a médica.

Há também aqueles que acreditam que a lubrificação está diretamente relacionada à excitação, o que não é verdade. Nem toda vagina excitada fica lubrificada.

- Mesmo que a produção de muco vaginal seja a principal resposta do corpo feminino à excitação, existem fatores físicos que podem alterar a lubrificação adequada, até quando a pessoa não está excitada. Por exemplo: pode mudar no período do ciclo menstrual, mais especificamente na ovulação, em que o aumento de muco ocorre para favorecer uma possível fecundação. A lubrificação é mais visível na excitação devido ao aumento da vascularização vaginal, porém, a mulher pode estar excitada e não ter uma lubrificação adequada - esclarece Fabiane.

Para melhorar o problema, a ginecologista orienta identificar a causa e buscar alguns recursos disponíveis no mercado.

- Os principais tratamentos são os hormonais, cremes vaginais e tecnologias que nos auxiliam tanto na lubrificação, quanto na elasticidade e sensibilidade. Laser de CO² Fracionado, Laser Erbium e Radiofrequência, são alguns exemplos. É importante recorrer aos tratamentos em qualquer idade que for evidenciado algum dos sintomas - orienta a especialista.

