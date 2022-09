Dicas de maquiagem para a primavera - Reprodução

Publicado 24/09/2022 09:00

Olá, meninas!

Este ano o inverno veio com tudo. E mesmo com o tempo ainda instável, essa semana comemoramos a chegada da primavera. As flores vão colorir os ambientes e as produções e looks também devem acompanhar as tendências da estação.

Para saber o que está bombando no quesito maquiagem, conversamos com o maquiador Hugo Leão, que separou 6 dicas de makes que vão deixar você no estilo para essa época quente e florida. Confiram:

- A primeira dica é uma pele com base bem natural, de preferência bases que sejam mais resistentes ao calor, mas deixem o acabamento mais natural;

- Outra boa opção é investir em iluminadores em forma de hidratante, aqueles que podemos passar antes da base, para manter a pele hidratada em climas mais quentes;

- Para realçar os olhos, os delineados coloridos e sombras metálicas vão reinar. Prometem ser um ponto alto da estação;

- Para deixar a boca bem bonita e destacada, a dica é optar por batons que sejam mais hidratantes e não tão secos, para não deixar a boca ressecada. Além de usar cores que combinem com as cores usadas nos olhos;

- Na hora de escolher o lápis de olho, busquem sempre as opções à prova d'água, ninguém quer ver o olho escorrendo em um clima quente, não é mesmo?;

- E para finalizar, use sempre um fixador de maquiagem em forma de bruma, ele vai fixar, manter a pele hidratada e com um acabamento mais natural.

Importante lembrar que essas tendências já foram sucesso no Rock in Rio. NO evento, as mulheres usaram e abusaram dos delineadores coloridos, das sombras metálicas e tudo com peles que duraram o festival inteiro.

Gostaram das dicas? Vocês podem me acompanhar também no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!