Como organizar melhor o bolso e evitar estresseReprodução

Publicado 21/09/2022 09:00

A saúde mental piorou no mundo todo desde o início da pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), casos de depressão e de ansiedade aumentaram 25% e a incerteza econômica ligada ao Coronavírus contribuiu para esse resultado. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado e fatores como perda de emprego, alta da inflação e o aumento do custo de vida têm pesado na saúde das pessoas. Mas algumas práticas podem ajudar na organização financeira

- A dificuldade financeira aumenta os níveis de estresse e pode até gerar traumas, afetando a capacidade do indivíduo de buscar soluções, como renda extra, mudanças profissionais, organização financeira, o que tende a agravar os problemas enfrentados nesse cenário - explica Milene Rosenthal, psicóloga da clínica digital Telavita.

Nesse sentido, a organização financeira, mais do que saudável para o bolso, também contribui para a melhora da saúde mental e emocional de toda a família.

- Planejamento e organização trazem qualidade de vida e segurança. É importante dominar as próprias finanças e saber lidar com o dinheiro, seja para gastar com inteligência ou programar despesas, postura fundamental para evitar dívidas - explica Thaíne Clemente, executiva da Simplic.

A executiva sugere três atitudes que facilitam a iniciação em uma rotina financeira mais saudável. Confira:

1- Anote seus gastos: anote desde as despesas recorrentes, como água e luz, até os pedidos esporádicos de delivery. A ação de anotar, seja em uma planilha de gastos ou em um aplicativo de controle financeiro, cria o hábito saudável do registro, essencial para se ter controle. “Assim, você enxerga o tamanho real das despesas e tem mais clareza da sua situação financeira, identificando onde e como o dinheiro está sendo gasto, se existe desperdício e como contornar isso”, orienta Thaíne.

2 - Avalie o uso do cartão de crédito: o cartão de crédito traz vantagens, como a possibilidade de parcelar as compras ou um prazo maior de pagamento. Mas, quando não é usado com consciência, pode se tornar um grande problema. “É importante que o uso do cartão seja inteligente e esteja planejado no orçamento pessoal. Avalie se vale a pena usá-lo com frequência, pois parcelas podem se acumular com facilidade e fugir do seu controle. O cartão de crédito não é uma renda extra e, se não for usado com cautela, gera dívidas indesejadas”, alerta a especialista.

3 - Estude educação financeira: aprender algo que possa proporcionar mais qualidade de vida e tranquilidade financeira é acessível e benéfico. “Manter-se atualizado sobre as melhores práticas de organização financeira, como poupar dinheiro, a melhor forma de utilizar o cartão de crédito e até mesmo quando é o momento de solicitar um empréstimo ou fazer investimentos, faz diferença ao longo do tempo e assim essas práticas acabam se tornando hábitos saudáveis”, finaliza Thaíne.