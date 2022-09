Cólica infantil: dicas para reduzir os sintomas - Divulgação

Publicado 15/09/2022 10:00

Olá, meninas!

A cólica infantil é um problema muito comum, que afeta grande parte dos recém-nascidos. Geralmente ocorre até os cinco meses de vida, quando sistema digestivo ainda está passando por um processo de amadurecimento. O choro da cólica é intenso e mostra o desconforto que o bebê está sentindo. Quase toda mãe já sofreu ao perceber que neném estava com essa dor.



De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a cólica infantil pode ser causada por diversas razões, como questões ligadas ao ambiente, o fator biopsicossocial da família, imaturidade do sistema nervoso do bebê, intolerância à lactose, hormônios gastrointestinais anormais, entre outros. Quando o problema não é tratado corretamente, o incômodo e inquietação do recém-nascido criam um ciclo de ansiedade e angústia em toda a família.

- A cólica infantil é um quadro comum em recém-nascidos, mas aflitivo. Por isso, é importante educar os pais e cuidadores com informações e dicas de qualidade, a fim de gerar esclarecimento e compressão sobre o tema, consequentemente, tranquilizando-os neste momento – explica a médica Jackeline Barbosa, da Herbarium.

A Dra. Jackeline separou algumas dicas para minimizar os sintomas e as queixas do bebê, auxiliando os pais e mães que estão passando por este período. Confiram:

1.Identifique a cólica infantil - De acordo com a médica, a cólica infantil é uma situação comum, mesmo que angustiante, na primeira infância. Para iniciar os cuidados, o primeiro passo é identificar o problema. Ela acomete bebês com menos de cinco meses de vida, com episódios de irritabilidade e choro que se iniciam e terminam sem uma causa aparente. Com duração de três ou mais horas por dia, em uma sequência de três dias por semana.

2. Mantenha a tranquilidade - Após identificar a cólica, é necessário ficar calmo. O choro é, muitas vezes, inquietantemente, mas é preciso manter a tranquilidade. Com os ânimos controlados, você conseguirá passar bem-estar para o bebê. Além disso, um ambiente mais sereno, com pouco barulho e poucas pessoas, pode ajudar a relaxar a criança.

3. Acalme o bebê em seus braços - Com o recém-nascido em seu colo, utilize um cobertor para aconchegá-lo e deitá-lo de bruços. Aproveite para massagear o abdômen da criança, utilizando movimentos circulares. Outra posição que pode ajudar o bebê, é deitando-o com a barriga virada para o abdômen do pai ou da mãe, em contato direto.



4. Dê um banho morno - Caso o bebê não se acalme em seu colo, tente um banho morno ou compressas na barriga da criança. Aumentando a temperatura, criamos uma sensação de bem-estar, diminuindo o desconforto e descontraindo a musculatura.



5. Crie uma rotina - Para evitar a cólica em outras ocasiões, crie uma rotina com seu bebê. Com horários já estabelecidos para o sono, alimentação, banho e passeios. Além disso, mantenha constância nas marcas de leite, visto que a alteração pode gerar cólicas.