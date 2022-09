Evento gratuito terá palestra com especialistas sobre depressão - Divulgação

Publicado 14/09/2022 21:13 | Atualizado 14/09/2022 21:16

Nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, o Américas Shopping, em parceria com a clínica Espaço Equilibrium, promove uma ação social para combate e prevenção à depressão. A partir das 19h, especialistas vão se unir para orientar e acolher não só as pessoas que sofrem com a doença, mas também quem convive com elas. O evento gratuito vai debater diversos aspectos da depressão, desde hábitos, alimentação, patologias e tudo o que pode causar ou influenciar.

Entre os assuntos que serão abordados estão: como identificar os sinais de depressão, onde e como buscar ajuda, terapias alternativas, como identificar e tratar as causas, doenças que costumam ter sintomas semelhantes à depressão, hábitos de vida e problemas de saúde que podem levar à depressão.