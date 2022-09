As empreendedoras Juliana Costa e Fabiolla Rios - Divulgação

As empreendedoras Juliana Costa e Fabiolla RiosDivulgação

Publicado 13/09/2022 09:00

Duas amigas que têm uma profissão pra lá de especial: elas trabalham materializando sonhos. Essa são Juliana Costa e Fabiolla Rios, da Estilo de Mesa, empresa que atua há 4 anos com decoração e produção de festas e casamentos. Nossos dois mulherões de hoje, são duas grandes amigas que decidiram empreender juntas e hoje atuam no ramo de eventos, dando um toque feminino e sensível para muitas comemorações, tornando esses momentos inesquecíveis.

Fabiolla é administradora de empresas, tem dois filhos gêmeos autistas, Mateus e Miguel, de 9 anos. Juliana é designer de moda e tem uma filha de 4 patas, a cachorrinha Lolla. A sintonia entre as empresárias está presente não só na vida profissional, mas na pessoal também. Juntas elas já enfrentaram desafios e as dificuldades da vida de mãe, profissional e empreendedora. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas mulheres incríveis?

Como começaram a trabalhar juntas?

Juliana: Trabalhamos juntas desde 2018, porém a Fabiolla já tinha trabalhado com decoração entre 2010 e 2013, na época do nascimento dos filhos gêmeos. Somos muito amigas, nos conhecemos trabalhando em um salão de festas. A Fabiolla trabalhava como administradora e eu na área comercial. Foi um encontro muito legal, nos demos muito bem desde o inicio. Fui parar na decoração de maneira natural e espontânea. Sempre decorei minhas residências, lojas, escritório, sempre tive muita criatividade e a Fabiolla também é assim, ela já trabalhou como decoradora. Então vimos que havia muito em comum entre nós duas.

Fabiolla: Um dia chamei a Juliana para juntas começarmos a desenvolver itens da decoração de um casamento e logo depois contei que faríamos juntas uma festa para 250 convidados, isto faltando 13 dias para o evento. Este foi o primeiro desafio. Depois disso não paramos mais, estamos sempre nos superando. Somos muito amigas e isto ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho, pois uma complementa a outra.

Como é esse mercado?

Fabiolla: Tudo caminha de forma mais fácil quando trabalhamos com o que amamos, adoramos trazer experiências para nossos clientes. Este setor de eventos é muito disputado, com muitos profissionais. Mas com profissionalismo e competência quem é bom sempre tem trabalho. Temos muitos parceiros bons junto conosco.

Como é a sintonia de vocês no trabalho?

Juliana: Nós duas fazemos de tudo, porém dividimos algumas tarefas, por exemplo, a Fabiolla é mais inclinada para a área financeira e eu para o atendimento aos fornecedores e clientes. Nós temos muita sintonia, quando uma de nós tem alguma dificuldade, a outra já traz uma solução e é muito legal essa troca.

Quais os desafios de empreender sendo mulher?

Juliana: Os desafios são grandes, temos uma visão mais global, cuidamos de casa, filhos, marido e trabalho. Temos que dar conta de tudo. Já enfrentamos muitos problemas pessoais, financeiros... Teve uma época em que tive que morar de favor na casa dos meus sogros. Já tivemos problemas como aumento de preços de matéria-prima, falta de mão de obra, pandemia. Mas com coragem e sintonia vamos vencendo os desafios.

Qual a dica para mulheres que também querem abrir seu próprio negócio?

Fabiolla: O primeiro é encontrar algo que você ame, pois assim você conseguirá passar por todas os desafios sem desistir. O próximo passo é acreditar em si, no seu potencial, ser persistente e estar sempre se atualizando. Correr atrás do nossos sonhos é essencial e conseguir realizar é uma recompensa inexplicável. Vale a pena!

O que é ser um mulherão?

Juliana: Ser um mulherão é ter caráter, ser respeitável, guerreira em todos os sentidos mesmo com todas as dificuldades. Somos mulherões porque estamos sempre buscando ser melhores para nós e para as pessoas ao nosso redor. Sabemos que precisamos aprender a cada dia, que não somos perfeitas, mas acreditamos estar no caminho certo em busca dos nossos ideais. Somos mulheres em construção.