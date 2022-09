Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira - fotos AFP

Publicado 11/09/2022 01:00

O mundo inteiro ficou mais triste com a morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira, aos 96 anos. Mais do que um símbolo da monarquia britânica, ela foi um símbolo da força feminina e inspiração para muitas mulheres em todo o planeta.



Leonina, mãe, avó, esposa e soberana entre outros reis, chefes de estado, presidentes e outros líderes. Todos a respeitavam. Ela resistiu ao machismo e a todas as dificuldades que uma mulher pode enfrentar quando está no poder. Governou de forma brilhante. Mais do que uma rainha, ela era popular e um ícone mundial.



Popular, divertida, empoderada, líder mundial e ao mesmo tempo mulher. Uma inspiração que vai deixar saudade e um legado importante para o público feminino e para gerações de meninas. Nossas filhas e netas que também vão conhecer e se apaixonar pela história da rainha das rainhas.



Curiosidades sobre Elizabeth II:

- Ela era adorada por pessoas de todas as idades;



- Gostava de cavalgar e adorava cavalos;



- Dirigia os carros do palácio quando podia;



- Amava beber gin;



- Nos últimos anos entrou nas redes sociais para se aproximar dos súditos;

- Quando esteve no Brasil, visitou o Maracanã e em sua passagem pelo Rio de Janeiro participou simbolicamente do início da construção da Ponte Rio-Niterói;



- Durante a segunda guerra, foi a primeira mulher da Família Real a servir nas forças armadas e lá escolheu o curso de mecânica.

BELEZA DA ALMA

“Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre”

Simone de Beauvoir