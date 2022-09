Casamentos: as tendências para o bolo da festa - Reprodução

Publicado 08/09/2022 09:56

Olá, meninas!

Setembro é o novo mês das noivas. E hoje, no nosso especial sobre casamentos, vamos dar dicas sobre um importante item da cerimônia, que é o bolo da festa. O doce faz parte da tradição e é um símbolo do glamour e da decoração do evento.

Um casamento tem vários momentos importantes e envolve vários rituais que celebram as bodas e a felicidade dos noivos. E o bolo não fica de fora dessas etapas. A história cena do casal apaixonado cortando o bolo juntos está entre os momentos mais especiais da festa. Rende uma foto especial e é uma marca registrada do evento.

Mas quais são as tendências para esse doce cheio de significados? A profissional Ivanilda Pinheiro, que há 40 anos trabalha com bolos de casamento, explica o que os noivos precisam observar na hora de escolher o bolo para o grande dia.

- O clássico bolo redondo de vários andares não sai de moda e ainda é a grande pedida para os casamentos. E nada bate o branco, apesar de também existir uma forte tendência na cor terracota e nas flores secas. Outra dica importante é que na hora de escolher o profissional que vai produzir o bolo, é importante ver o histórico desse profissional, além de pesquisar nas redes sociais, ver indicação de pessoas que já contrataram o serviço e fazer degustação do produto. Isso também é fundamental – explica a criadora da empresa Ivanilda Pinheiro Cake Design.

Os bolos de casamento são verdadeiras obras de arte em açúcar. Eles dão um toque especial ao evento, mas o sabor também precisa ser destaque e proporcionar uma experiência inesquecível aos convidados e aos noivos. A especialista também destaca os principais sabores dessa grande atração da noite.

- O bolo tem que combinar com a festa, mas sem perder a essência dos noivos. Sempre existe uma forma de combinar tudo e fazer uma cerimônia incrível. Quanto aos sabores, a tradicional massa de baunilha ainda é um sucesso, seguida pelas opções de limão formigueiro, chocolate e nozes. Os recheios são sempre quatro e o clássico ainda é o mais solicitado, o baba de moça, além de creme de nozes, creme belga branco ou ganache branco com geleia de damasco. Para as mais chocólatras, também existe a opção de brigadeiro preto clássico, ganache preto e creme de avelã (que entre os chocolates é o mais indicado para os casamento). E para quem quer fugir do tradicional, pode escolher entre delícia de morango, geleias de ameixa e abacaxi, doce de leite artesanal, beijinho de coco e limão siciliano – destaca Ivanilda.

Uma verdadeira chuva de delícias, não é mesmo? Depois de tantas opções é impossível não ficar com água na boca. Mas não esqueçam que: mais importante que o sabor e a decoração do bolo é que essa delícia reflita a personalidade dos noivos e seja parte essencial desse dia tão especial para o casal.