Vocês sabiam que setembro foi eleito como o novo mês das noivas? Muitos casais ainda escolhem o mês de maio tradicionalmente. Mas há alguns anos, a tendência é fazer os votos na chegada da primavera! Setembro marca a entrada da estação, possui temperaturas amenas e as flores, que são o grande símbolo dos matrimônios, também são o destaque desse mês.

Normalmente, em setembro os dias são mais ensolarados, o clima mais agradável e a probabilidade de chuva é menor. Esses também são ótimos fatores para aqueles noivos que buscam fazer um casamento na praia ou no campo, duas modalidades que estão em alta. Outra vantagem em fazer a festa em setembro é a oferta de flores mais baratas para usar na decoração. Sem falar que este é um mês de baixa temporada, o que é um ótimo atrativo, com pacotes de lua de mel mais baratos.



O setor de casamentos já contabiliza uma movimentação maior em setembro do que em maio. Então, ao longo desse mês, a coluna vai trazer muitas dicas para os pombinhos que querem celebrar o amor e a união.



Buquês



Um dos itens que envolve escolha, pesquisa e muita atenção da noiva é o buquê. Para ajudar, a designer floral Dennis Xavier destaca quais são os modelos que combinam com cada estilo.

“O principal conceito quando se fala em buquê de noiva é a personalização, ou seja, cada detalhe deve ser pensado para que o buquê transmita a essência da noiva”, afirma a especialista.

Confira as quatro dicas da designer:

1 - A Noiva romântica gosta de flores delicadas em tons suaves. Recomendo um buquê com as Garden Roses inglesas que são imbatíveis no quesito romantismo.



2 - A noiva clássica gosta do atemporal branco ou tons pastéis. A calla branca, mais conhecida como copo de leite é perfeita para essa noiva.



3 - A noiva boho é mais descolada. Elementos secos no buquê dão um ar mais rústico misturado com as flores frescas, tons terrosos ou marsala, agradam em cheio, e a flor queridinha desse tipo de noiva é a protea.



4 - A noiva moderna é mais ousada, gosta de cores vibrantes e a paleta de cores pode ser bem colorida. Aposte em flores tropicais para essa noiva.

Sapatos



Os pés da noiva também precisam de destaque e ocupam um lugar especial na celebração. Os tradicionais scarpins brancos não saem de moda, mas que tal ousar e escolher modelos coloridos ou até um tênis customizado e estiloso?

Uma coisa a noiva não pode abrir mão: o calçado precisa refletir a sua personalidade.



Além disso, alguns pontos devem ser observados na hora da escolha dos sapatos para o grande dia: cuidado com a altura do salto, o conforto é fundamental para a noiva em seu dia especial; escolha o sapato de acordo com o local da cerimônia; não deixe de levar o sapato para a prova do vestido; e por último: a caminhada da noiva até o altar precisa de comodidade e segurança.

