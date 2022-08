5 alimentos que ajudam na perda de gordura abdominal - Reprodução

5 alimentos que ajudam na perda de gordura abdominalReprodução

Publicado 29/08/2022 22:14

Olá, meninas!

Sabe aquela gordurinha indesejada na barriga? Que é terror para muitas mulheres? Engana-se quem pensa que ela é apenas uma questão estética. A gordura abdominal pode comprometer a saúde, inclusive aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. E mesmo sem alimentos milagrosos para acabar com esse problema, um estudo do Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, revela algumas opções que podem ser aliadas nessa missão.

A pesquisa foi realizada com mais de 1,3 mil suíços, em uma amostra de adultos entre 18 e 75 anos. Durante o levantamento, foi avaliada a dieta dos participantes por meio de hábitos alimentares de 24 horas. O estudo definiu padrões alimentares, com base na ingestão de 22 grupos de alimentos específicos para o café da manhã. Nele, foi demonstrado que os participantes que tomavam um café balanceado, como smoothies, mingau de aveia, ovos, iogurte e whey protein, apresentavam menos gordura abdominal que aqueles que consumiam cereais ou torradas na primeira refeição do dia.

A nutricionista Mari Fazzi, especializada em emagrecimento, explica porque esses alimentos estão entre os maiores aliados da perda de gordura. Confiram as dicas da profissional:

Whey protein: De acordo com a nutricionista Marianne Fazzi, a proteína fornece mais saciedade em relação aos carboidratos. “O ato de tomar whey protein pode ajudar no controle da glicemia, pois as proteínas possuem um índice glicêmico menor do que os carboidratos, isto é, apresenta uma menor variação da glicose após sua ingestão, que contribui para diminuir o apetite proporcionando uma sensação mais prolongada de saciedade”, explica.

Smoothies: Marianne faz um alerta para que não deixemos de lado as frutas e vegetais no café da manhã. “Consumir frutas e verduras nessa refeição é ideal para favorecer a saciedade e reduzir riscos de doenças, uma vez que são alimentos ricos em fibras. Os smoothies são opções práticas e deliciosas que ainda ajudam a acelerar o metabolismo dependendo dos ingredientes utilizados”, indica.

Mingau de aveia: “A aveia é uma fonte de fibras. Ela ajuda a controlar os níveis de colesterol, além de contribuir para a saúde intestinal. O mingau de aveia é uma preparação saudável que prolonga a sensação de saciedade, uma vez que sua digestão é fácil e lenta, contribuindo para o emagrecimento”, comenta Fazzi.

Porém, a nutricionista alerta para a quantidade ingerida do alimento. “No entanto, a aveia pode fazer o efeito contrário se ingerido em grandes quantidades, como uma constipação e uma digestão lenta e difícil. Cabe sempre lembrar a importância de fazer uma dieta balanceada, com acompanhamento de um nutricionista”.

Ovos: “Omelete, ovo mexido, ovo pochê ou ovo cozido. Não importa a forma de preparo, a proteína do ovo proporciona saciedade e diminui as chances de fazer refeições extras, além de ser rico em nutrientes essenciais. Por isso, não deixe de fora do seu cardápio de café da manhã”, destaca Mariane.

“O alimento apresenta também uma alta quantidade de aminoácidos. Além disso, não possui alto nível de calorias e carboidratos, sendo excelente opção para quem está em uma dieta low-carb, por exemplo”, acrescenta a especialista.

Iogurte: Os iogurtes naturais são ricos em proteína e gorduras saudáveis e podem ser aliados de uma dieta equilibrada e saudável. “Esses alimentos devem ser consumidos de forma moderada o consumidor deve sempre optar por versões no sabor natural, sem açúcar e com poucos ingredientes”, comenta a nutricionista Marianne Fazzi.

Além dos alimentos que ajudam na eliminação da gordura abdominal, Marianne explica que o emagrecimento é um jogo matemático, de comer menos e gastar mais. Por isso, o método mais eficaz no emagrecimento consiste em encontrar o sabotador da sua dieta. “O que te impede de emagrecer? É preciso acompanhar o paciente, fazer uma avaliação, cardápio, plano alimentar que o paciente consiga colocar em prática, respeitando sua rotina, hábitos e biotipo. É basicamente trabalhar uma mudança de comportamento, e não apenas uma dieta”, finaliza a nutricionista.