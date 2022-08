Saúde vascular - Divulgação

Publicado 28/08/2022

No mês de agosto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) promove a “Campanha Agosto Azul Vermelho”, para conscientizar sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular. A ação busca informar e também tentar mudar velhos hábitos de deixar para depois os assuntos relacionados à saúde: “depois eu vejo isso”, “depois eu paro de fumar”, “ano que vem eu me cuido” e tantas outras.



"É necessário conscientizar as pessoas a fazerem o check-up mesmo na ausência de sintomas, para que possamos fazer o diagnóstico precoce de possíveis doenças em estágios iniciais", explicou o presidente da SBACV-RJ e cirurgião vascular, Almar Bastos.



Entre as doenças vasculares comuns temos: trombose, acidente vascular cerebral (AVC), pé diabético, aneurisma de aorta e varizes. A maioria delas tem seus riscos reduzidos com rotinas mais saudáveis, como o hábito de fazer exercícios físicos regulares, não uso de álcool, cigarro e outras drogas, além de manter uma boa alimentação. Essas são práticas fundamentais para a conservação das veias e artérias. Conhecer o histórico de doenças da família também é um fator importante para prevenir o avanço dos sintomas.



Confira as dicas importantes para manter a saúde vascular:

- Pare de fumar.



- Faça atividade física regular.



- Tenha um sono reparador.



- Evite ficar longos períodos na mesma posição, principalmente se for em pé.



- Conheça a história de doenças de sua família e fique atento. A idade piora o sistema vascular. Então, quanto mais cedo cuidar, melhor.



- Cuidado com o estresse, pois ele causa a constrição das artérias, podendo ao longo dos anos, causar danos irreversíveis.

- Tenha uma alimentação saudável e controle o colesterol.



Varizes

Algumas dessas doenças, como as varizes, são mais comuns em mulheres, por causa da gravidez e do uso de anticoncepcionais, por exemplo. Varizes são veias permanentemente dilatadas, tortuosas e com função comprometida. Afetam cerca de 15% da população adulta e acima dos 70 anos, cerca de 70% das pessoas apresentam o problema.



Algumas dicas são importantes para amenizar o problema: praticar atividade física regularmente, que fortalecem a musculatura da panturrilha e favorecem o bom funcionamento do sistema circulatório; caminhada para ajudar a bombear o sangue de volta ao coração e assim diminuir a sensação de peso e cansaço; deixar as pernas para cima com a ajuda de almofadas por cerca de 20 minutos, diariamente; beber muita água.



Trombose



Outra doença grave é a trombose, especialmente em pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos ou que permanecerem acamadas por tempo prolongado. É recomendável, inclusive, o uso de meias elásticas para tratar sintomas como dores, inchaço e cansaço nas pernas. Caminhadas diárias entre 10 e 50 minutos também minimizam o problema.

