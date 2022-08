Projeto Rolé no Museu Histórico da Cidade neste sábado, dia 27 - Divulgação

Projeto Rolé no Museu Histórico da Cidade neste sábado, dia 27Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Projeto Rolé no Museu Histórico da Cidade

Neste sábado, 27 de agosto, às 10h, o projeto cultural Rolé, que completa uma década em 2022, promove um passeio gratuito guiado pela sede e jardins do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, no Parque da Cidade, na Gávea. O local possui um amplo acervo de obras que contam história da cidade e suas transformações culturais, sociais e econômicas. O projeto Rolé foi criado em 2012 com intuito de contar histórias da cidade através de passeios guiados gratuitos, tendo levado mais de 20 mil pessoas pelas ruas do Rio em mais de 50 roteiros. Ao longo de sua primeira década, o projeto amadureceu e hoje está presente em múltiplas plataformas de comunicação com conteúdos históricos, como os tradicionais passeios em vídeos, banco de dados, mapas, museu virtual, entre outros.

Coral Tutti Choir Brasília no CCBB

Em curta temporada no Rio de Janeiro, o coral Tutti Choir Brasília faz homenagem a três importantes nomes da música popular brasileira. As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de agosto, sábado e domingo, às 12h e às 18h, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. O show “80 Anos de Historia - um Tributo a grandes icones da musica brasileira” celebra a obra de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento. No repertório, clássicos como Alegria, Alegria, Andar com Fe e Cancao da America. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, os ingressos podem ser retirados na bilheteria CCBB RJ ou no site/app Eventim, a partir das 9h do dia de cada apresentação. Formado por 74 cantores, entre sopranos, contraltos, tenores e baixos, acompanhados de piano, contrabaixo, violão e percussão, o Tutti Choir Brasília tem regência do maestro Daniel Souto de Moraes, o Tutti.

Bazar beneficente em Botafogo

No próximo dia 30 de agosto, a RIOinclui realiza o RIOinclui Fashion, nos salões do Palácio da Cidade, em Botafogo. O evento é um bazar beneficente que terá toda a renda revertida para o Programa Moradia e Acesso, que reforma casas de crianças e adolescentes com deficiência, em situação de vulnerabilidade na Rocinha. O bazar contará com mais de 1.000 peças de marcas do vestuário feminino, masculino e acessórios, que estarão disponíveis com preços a partir de R$ 20. Além da moda, o evento tem gastronomia da Chef Manu Mello e música ao vivo. Treze marcas terão stands no evento. Entre os expositores, Ami Amie, a Pernambucana da Gema, Guya Store e a Olivia Design, Rio Eyewear, entre outras. Nina Kauffmann é a curadora e organizadora do evento. A RIOinclui é uma associação civil, filantrópica e sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência e suas famílias.

Fogo de Chão disponibiliza novo corte no rodízio

A churrascaria Fogo de Chão oferece um novo corte especial no seu tradicional rodízio. A casa incluiu, por tempo limitado, o Porterhouse no menu. Conhecido como “o Rei dos steaks”, o Porterhouse é composto por 2 tipos de cortes premium: Filé Mignon e New York Strip. Ambos são assados no próprio osso e temperados apenas com sal marinho para destacar os sabores naturais.