A modelo plus size Fluvia LacerdaDivulgação

Publicado 23/08/2022 10:00

Nascida no Rio de Janeiro e criada em Roraima, a modelo plus size Fluvia Lacerda, de 43 anos, alcançou sucesso internacional e é pioneira em quebrar paradigmas. Sua carreira reúne trabalhos para grifes como Wella, Arezzo, Target, Walmart, Riverisland, ASOS, FashionNova, editoriais em prestigiadas publicações como Vogue Itália, Marie Claire, Elle e Glamour, além de capas das revistas Trip, Manequim e Playboy - onde foi a primeira plus size capa da publicação em todo o mundo.

Mas para alcançar o topo, o caminho não foi fácil. A trajetória na moda começou em 2003 em Nova Iorque, onde trabalhou como babá e faxineira por mais de cinco anos. Fluvia foi vista por uma editora de moda, dentro de um ônibus. "A gente passava necessidade no Brasil e eu fui sozinha para os EUA, para ajudar no sustento da família", relembra.

Depois do incentivo para ingressar na moda, Fluvia passou a buscar agências de modelos e logo as novas possibilidades se concretizaram. Desde então, já atuou na Espanha, Canadá, Alemanha, Austrália, França, Inglaterra, entre dezenas de outros países. Em 2011 foi consagrada "Modelo plus size do ano" pelo prestigiado "Full Figured Fashion Week", no museu Metropolitan, em Nova Iorque, integrando o ranking das 6 modelos plus size mais requisitadas no mundo.

Casada e mãe de dois filhos: Lua, de 22 anos e Pedro, de 8, Fluvia se tornou uma importante formadora de opinião em temas como autoimagem, pressão estética, gordofobia e quebra de paradigmas que afetam mulheres ao redor do mundo. Em 2017, lançou o livro "Gorda não é palavrão: Como ser feliz gostando do seu corpo como ele é". Na TV, esteve à frente de duas temporadas do programa "Beleza GG", no canal E!.

"A acessibilidade à moda para nós, mulheres gordas, em um país de proporções continentais como o Brasil, onde mais da metade da população feminina veste acima do manequim 48, ainda é vergonhosamente escassa. Poucas pessoas navegam de forma profunda neste assunto. Não temos disponibilidade de moda plus size no Brasil que satisfaça a demanda existente de forma justa", afirma a modelo.

Fluvia ainda concilia a carreira de modelo com a maternidade e vive o amor na relação com o engenheiro agrônomo Charles, com quem se casou em 2018. A modelo também atua em prol da causa do transtorno do espectro autista (TEA), que acomete seu filho mais novo. Pioneira em um mercado que demanda quebra de padrões, hoje ela é referência na democratização da beleza feminina e uma inspiração para muitas mulheres.