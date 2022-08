Feijoada do Leão em Nova Iguaçu terá shows de Vou Pro Sereno e Grupo 100% - Reprodução

Publicado 19/08/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Feijoada do Leão terá Vou Pro Sereno e Grupo 100%

No próximo domingo, dia 21 de agosto, a partir das 13h, Nova Iguaçu recebe a Feijoada do Leão. Os grupos de pagode Vou Pro Sereno, Grupo 100%, Pagode dos Amigos e a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel serão as atrações do evento, que será realizado na quadra do Leão de Nova Iguaçu. A agremiação abre as portas da sua sede para uma tarde de muito samba. A quadra do Leão de Nova Iguaçu fica lna Rua Mário José da Fraga, 41, em Santa Eugênia.

Restaurantes instagramáveis no Rio

O restaurante instagramável Viking Axes, em Nova Friburgo - Divulgação

A dica é curtir e aproveitar alguns restaurantes instagramáveis e temáticos no Rio de Janeiro. Os espaços funcionam como uma espécie de fuga da rotina para entrar em um mundo mágico e cheio de estilo, desde o cenário, até a gastronomia. Confiram:



Viking Axes, em Nova Friburgo: Único pub com arremesso de machados no Brasil, o Viking Axes tem dois ambientes: um espaço externo com guilhotina medieval cenográfica para fotos divertidas, tochas e flâmulas, e uma área interna com trono medieval, vestimentas, mantas e outros objetos decorativos que fazem parte da experiência no local, que se tornou ponto turístico na Serra Fluminense. Até mesmo o cardápio entra no clima nórdico e conta com opções na brasa para curtir nas mesas banquete. A casa oferece um ritual de passagem que inclui o Horn Drink, uma bebida servida no Chifre. O guerreiro ou guerreira faz o juramento ao clã Viking Axes e recebe o bracelete da casa. O Viking Axes fica na Rua Dr. Alberto Porto da Silveira, 80, em Nova Friburgo.



Demas & Divas: A steakhouse Demas & Divas reúne referências sobre filmes e séries e, como a própria casa se define, é um restaurante hollywoodiano. De Vingadores a Harry Potter, chegando à série Friends, o estabelecimento oferece muitas opções de cenários para as fotos, além de também arrasar no cardápio. O Demas & Divas fica na Rua das Rosas 126, na Vila Valqueire.



Booze Bar: Mais uma dica para quem ama o mundo dos cinemas. Imagina beber um drink em uma caneca do Mestre Yoda, ou em um copo temático da Madonna? No estabelecimento não tem nenhum cenário específico para as fotos, mas os pratos e drinks temáticos pedem pelos cliques. O Booze Bar fica na Avenida Mem de Sá, 63, na Lapa.

Espetáculo 'Minecraft o jogo' em São Conrado

Baseado em um game, o espetáculo infantil "Minecraft o jogo" será atração nos dias 21 e 28 de Agosto, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. A peça conta a história de Mike, uma criança que adora jogar vídeo game, especialmente o Minecraft. Ele passa boa parte de tempo envolvido com os personagens do jogo vivendo grandes e emocionantes batalhas. Uma delas, algo incrível acontece – os personagens saem da telinha do jogo e vem para o mundo duelar. O herói Minecraft pede ajuda de Mike para derrotar o vilão Herobrine. E uma aventura emocionante acontece em cena. Uma adaptação de Luiz Borges, direção de Beto Moreno e elenco composto por Bianca Marques, Julio Ribeiro e Lucas Cerqueira.