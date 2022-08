Camisas brancas: saiba qual é o modelo ideal para você - Reprodução

Publicado 13/08/2022 10:00

Olá, meninas!

Toda mulher precisa de uma camisa branca. Essa afirmação é muito comum entre os especialistas de moda já que a peça é tida como o coringa do vestuário feminino, o famoso “vai com tudo”. No entanto, não é bem assim: os modelos de camisas brancas são diversos e o investimento é válido apenas quando encontramos a opção que se encaixa ao dia a dia. Por isso, a consultora de moda e imagem Camile Stefano dá algumas dicas para fazer a melhor escolha.

Quando tratamos de camisas, o tecido é um fator crucial, pois os diferentes materiais podem auxiliar a definir a imagem que queremos passar através do vestuário. “As peças de tricoline de algodão, por exemplo, se assemelham ao corte masculino e são escolhas tradicionais para o ambiente de trabalho”. A especialista acrescenta que, apesar de serem mais comuns na versão ajustada, a modelagem oversized é perfeita para quem quer fugir do look sério.

Outros dois tecidos são indicados para quem quer incorporar a camisa branca ao estilo casual e garantir elegância no cotidiano. “As versões em crepe dão movimento ao look e são ótimas opções para usar em eventos noturnos, com a barra para dentro da calça ou da saia. Já as opções em viscose combinam com o visual despojado e diurno, ideais para usar com um pequeno nó na barra”, detalha Camile.

Por fim, a camisa branca de linho é sinônimo de sofisticação. O conforto térmico do tecido natural faz com que a peça seja a queridinha do look verão e pode ser usada como saída de banho, inclusive. “A camisa de linho é um investimento a longo prazo, a durabilidade é algo que deve ser levado em conta na hora de optar pelo tecido da camisa”, recomenda a consultora.

Gostaram das dicas?