Senado aprovou um projeto de lei que dispensa autorização do cônjuge para que a mulher realize a laqueaduraDivulgação

Publicado 12/08/2022 22:22

Olá, meninas!

O Senado aprovou essa semana o projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para a mulher realizar a cirurgia de laqueadura. Essa é uma grande vitória para a mulheres! A autorização do marido para o procedimento estava prevista em uma lei de 1996. É chocante que mesmo com tantos avanços nas políticas para mulheres, uma decisão tão importante sobre o nosso corpo ainda necessitava da liberação de um homem.

O projeto ainda reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para que a mulher poder optar pela esterilização voluntária. A proposta já passou pela Câmara e segue agora para a sanção presidencial.

A decisão de não ter mais filhos pode ser tomada em conjunto com o parceiro. É uma decisão do casal também. Isso demonstra respeito e companheirismo entre os dois. Mas a imposição e a obrigatoriedade de uma assinatura do parceiro é uma norma ultrapassada, que precisava ser ajustada há tempos. Isso não se encaixa em tudo que as mulheres já conquistaram. É o nosso corpo, a nossa escolha. É a nossa autonomia, o nosso direito de decidir!

Esse é mais um passo em um longo caminho de correção de falhas do universo feminino. Ainda temos muitas outras batalhas para vencer.