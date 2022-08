A peça O Saci Pererê e a turma do Sítio no Teatro Vannucci - Divulgação

Publicado 12/08/2022 12:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Saci Pererê no Teatro Vannucci

Nos dias 14 e 21 de agosto, domingos, o Teatro Vannucci, na Gávea, recebe a peça “O Saci Pererê e a turma do Sítio”. O espetáculo é uma verdadeira contação de histórias sobre o Folclore Brasileiro que vai divertir toda a família. Em cena, personagens imortalizados na obra de Monteiro Lobato, Pedrinho, Emília, Saci Pererê, Visconde de Sabugosa, Cuca e a Yara. Durante a peça, enquanto o Visconde narra todas as lendas para a Emília e o Pedrinho, a plateia é solicitada pelos artistas que aproveitam o momento para fazer diversas brincadeiras.

Evento celebra o Dia dos Pais no Madureira Shopping

Para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo, o Madureira Shopping promove o show do Quintal do Pagodinho, nesta sexta, dia 12 de agosto. O evento reúne parceiros de composição de Zeca Pagodinho numa roda de samba bem animada e ‘raiz’. A plateia poderá mostrar o samba no pé ao som dos talentos Marquinhos PQD, Brasil do Quintal e Gabrielzinho do Irajá. No repertório, é claro, não vão faltar músicas do trio que ganharam o Brasil na voz de Zeca Pagodinho, como Amor Pela Metade (parceria de Gabrielzinho com Dunga de Vila Isabel), Ogum (de Marquinhos PQD) e Vida da Gente (de Brasil do Quintal). O show é gratuito e acontece no 4º piso, no dia 11 de agosto, quinta-feira, às 19h30.



Sarau do Azevedo estreia na Lapa

O Rio de Janeiro ganha o primeiro evento voltado a dar oportunidade aos novos talentos do R&B nacional: o Sarau do Azevedo R&B Show. O festival estreia no dia 16 de agosto, terça-feira, no 186 Restobar, na Lapa, a partir das 19h, e vai receber os shows de artistas de diferentes localidades do estado: Yas Werneck, João Loroza (filho de Serjão Loroza), Nina Black, Chelle, LOH, Pedro Blanc, John Lima, Kibba, Tabatha Aquino, Biab, Pryce, Ella Fernandes, Kalebe, CJ Lopes, Koliver, Jucy, Cee Jay (filho de Buchecha), Caio G, Meráki, Phil Zaq, Hud e Soul de Brasileiro. Criado e dirigido pelo coreógrafo, Marcus Azevedo, o espetáculo nasceu do “Sarau do Azevedo”, projeto sociocultural que conecta a nova geração a figuras de destaque no mercado da música com o objetivo de desenvolver o R&B no país, realizado desde o final do ano passado em parceria com o produtor musical Mãolee. A ação inclui encontros mensais - por onde já passaram nomes como Serjão Loroza, Isabel Fillardis e Priscila Tossan - apenas para convidados e até cursos de introdução ao gênero musical surgido nos Estados Unidos, ministrados por Azevedo.