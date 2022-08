5 dicas para o preparo das lancheiras das crianças - Reprodução

5 dicas para o preparo das lancheiras das criançasReprodução

Publicado 11/08/2022 00:00

Olá, meninas!

As férias escolares acabaram. É hora de retomar a rotina dos pequenos, não é mesmo? Uma das preocupações dos pais é com o lanche das crianças. O que eles levam na lancheira é saudável? Na correria do dia a dia é possível preparar uma merenda nutritiva e prática?

A lista de receitas criativas e muitas vezes complexas, que circulam pelos canais de mães no Youtube e no Tik Tok tem atraído milhares de views, mas a maioria não oferece praticidade nesse período de volta às aulas.

Pensando nisso, a chef de cozinha e mãe de duas pequenas, Marina Linberger, oferece cinco dicas para os pais montarem lancheiras otimizadas, que se encaixem no dia a dia corrido da família e que tenham opções saudáveis e práticas para os pequenos.

“Os lanches são de extrema importância para fornecer nutrientes aos pequenos, além de organizar as janelas de alimentação das crianças. Por isso, os pais precisam se atentar para alguns detalhes, como o fato da lancheira ser em um recipiente comum ou térmico, porque isso faz toda diferença na hora de pensar no tipo de alimento que será preparado. São detalhes que ajudam muito na rotina dos adultos e das crianças,” esclarece Marina.

A chef ensina como otimizar refeições na rotina familiar e deixa dicas que vão auxiliar os pais no preparo das lancheiras para a volta às aulas:

1 - O preparo começa no mercado

“A escolha começa muito antes do preparo, ela se inicia nas prateleiras do mercado. Os pais devem garantir ao menos um ingrediente de cada grupo alimentar na lancheira do seu filho. Eu costumo separá-los em três grupos: líquido, onde entram água, água de coco, chás e sucos naturais (prefira sem açúcar); carboidratos, como frutas frescas e secas, bolos, pães, muffins, panquecas (de preferência caseiros e integrais), granola, barra de cereais, cookies e milho cozido ou torrado; e proteínas, como iogurtes, queijos, pastinhas de leguminosas (tipo homus), pastinha de ricota ou tofu, ovos e leite”, explica Linberger.

2 - Ofereça opções

“A dúvida mais frequente dos pais é sobre como fugir da mesmice. A primeira dica é conversar com as crianças e fazer uma lista de tudo que elas gostam de comer. Tenha sempre na manga opções saudáveis, para estimular boas trocas, porque certamente eles vão pedir bolacha recheada e salgadinho todo dia. Liste pelo menos 10 opções e vá mesclando o envio delas na lancheira”, orienta Marina.

3 - Tenha sempre em casa alimentos de longa duração

“Invista em lanches que duram a semana toda e faça uma divisão das receitas por forma de conservação, por exemplo: Alimentos em temperatura ambiente: frutas com casca, frutas secas, castanhas, milho torrado, torrada de arroz ou integral e barra de cereais caseiras. Alimentos refrigerados: legumes crus conservados em água, tomatinhos, queijos em palitinhos ou bolinhas e iogurtes. Alimentos congelados: muffins salgados ou doces, bolo em pedaços, homus para acompanhar os palitinhos de legumes ou torradas”, esclarece a chef.

4 - Planejamento

“Compre todos os ingredientes da semana de uma só vez. Deixe os alimentos pré-prontos. Lave e seque as frutas, prepare palitinhos de legumes e guarde na geladeira, faça muffins e congele. Para sua organização, tenha a lista de cada lanche por dia”, ensina a mãe de duas pequenas.

5 - Saiba conservar o alimento na hora de enviá-lo

“O tempo que o lanche fica na lancheira define o que você pode colocar dentro dela. Alimentos mais perecíveis, como iogurtes, por exemplo, tem um limite de tempo fora da geladeira antes que estrague. Já uma maçã ou uma cenoura, são mais estáveis e mantém a qualidade boa para consumo fora da refrigeração. Opte por bolsas térmicas, que mantém o alimento fresco por mais tempo, chegando a quase 2 horas de conservação. Se quiser aumentar a durabilidade dos alimentos na lancheira térmica para até 8 horas, use doadores de frio, como cubos ou placas de gelo reutilizáveis”, orienta Linberger.

E para ajudar nessa tarefa, Marina ainda apresenta uma receita de muffin salgado caseiro para os pais se aventurarem em casa. Além de fazer sucesso entre criançada, eles podem ficar no congelador por até três meses, basta apenas deixá-lo em temperatura ambiente por cerca de uma hora antes de consumi-lo. Confira a receita:

INGREDIENTES:

2 ovos

2 colheres (sopa) de óleo

1 copinho de iogurte natural (sem açúcar e sem sabor)

1/2 xícara (chá) de farelo de aveia

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (pode ser integral, de arroz... a que você quiser)

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de orégano (ou outra erva de sua preferência)

1 xícara de muçarela ralada + 1 xícara em cubinhos

1/2 xícara de azeitonas picadas

1 colher de sopa de tomilho ou outra erva que goste

1 caixinha de tomate cereja - 180g

1 cebola roxa pequena em cubos

MODO DE PREPARO:

Comece pré-aquecendo o forno a 180ºC. Em seguida, coloque em uma tigela grande: 2 ovos, 2 colheres (sopa) de óleo, 1 copinho de iogurte natural (sem açúcar e sem sabor), 1/2 xícara (chá) de farelo de aveia, 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (pode ser integral, de arroz... a que você quiser), 1 colher (sobremesa) de fermento em pó, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de orégano (ou outra erva de sua preferência), 1 xícara de muçarela ralada.

Depois de incorporar os ingredientes até virar uma massa homogênea, preencha metade das forminhas próprias para muffin. Jogue por cima o topping que vai dar o sabor diferente para cada um. Sugestões: Azeitonas e tomilho (ou outra erva), Queijo e tomate cereja, Queijo e cebola roxa.

Asse em forno preaquecido a 180ºC, por cerca de 30 minutos, ou até a superfície ficar dourada. Deixe esfriar e congele individualmente: lado a lado em assadeira que caiba no freezer. Depois de 3 horas passe para um pote com tampa ou saquinho próprio para freezer. Validade: 3 meses