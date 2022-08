Esporte gratuito na Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 05/08/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Esporte gratuito na Barra da Tijuca

A Verde Campo acaba de inaugurar o projeto de aulas gratuitas, com diferentes modalidades de esportes, no seu quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A expectativa é receber de 50 a 80 pessoas a cada aula. O projeto envolve dança, HIIT, treino funcional, entre outras atividades físicas. A ação acontece aos sábados, em parceria com o BB Beach, uma união promovida pela Orla Rio. Os encontros têm uma hora de duração e ocorrem sempre na parte da manhã. Para participar, é preciso se inscrever no site , na semana que antecede a aula.

Botafogo Praia Shopping tem programação gratuita para crianças

O Clube do Foguinho, espaço do Botafogo Praia Shopping dedicado ao público infantil, está de cara nova. Instalada no 3º piso, a Praça do Foguinho propõe que clientes adultos e mirins se divirtam e aprendam juntos. As atividades acontecem aos fins de semana, sábados, a programação é voltada para bebês de 6 a 18 meses de idade, a partir das 11h, com o Encontro Musical, uma recreação que explora os novos sons e estilos musicais. Já aos domingos, a diversão começa às 15h, com contação de histórias, gincanas colaborativas e oficinas de pintura. Para participar, basta resgatar a sessão do Clube do Foguinho no app do Shopping.