Saiba como evitar a retenção de líquidos Divulgação

Um verdadeiro terror para muitas mulheres é o inchaço e a retenção de líquidos no corpo. Nós somos grandes vítimas desse problema. Muitas são as receitas caseiras para evitar essa sensação desagradável. Mas o que realmente funciona? Para ajudar a esclarecer essas informações, o terapeuta corporal Carlos Magno Siervi, conhecido como Drenofitness, deixou dicas importantes para manter o shape sequinho e fazer as pazes com a balança.

- A retenção de líquidos é comum e contribui para a barriga inchada e a tão indesejada celulite. No entanto, ela também pode assumir formas mais graves e passar a causar outros sintomas mais incômodos, como inchaço em pernas e pés. Manter a hidratação do corpo com a ingestão de água nas quantidades adequadas é indispensável para combater a retenção de líquidos, pois ajuda a eliminar as toxinas através da urina e garante o melhor funcionamento dos rins - explica Carlos.

A retenção de líquido é causada pelo acúmulo de água entre as células do corpo. As mulheres são bastante atingidas pelo inchaço, sintoma característico do problema, principalmente durante a menopausa e o período pré-menstrual e até mesmo na gravidez. Isso acontece devido às alterações hormonais que ocorrem no organismo durante estas épocas, por isso, é comum sentir que você ganhou peso.

No entanto, a retenção de líquido também pode ser um sintoma de uma condição médica grave, como doença renal ou insuficiência cardíaca. Se você estiver com retenção súbita ou severa de líquido, procure atendimento médico.

Para os casos em que o inchaço é leve e não há uma condição de saúde grave, é possível reduzir a retenção de líquido com algumas dicas simples, segundo Carlos Magno, que também é especialista em massagem modeladora:

Beba água - É muito importante que você esteja seguro sobre a qualidade da água que ingere, o recomendado são 50 ml por quilo corporal.



Balança alterada - O problema tem o poder de influenciar significativamente o peso na balança, “mascarando” a pesagem. O aumento pode ser de 1 a 3 kg de líquido no corpo, geralmente na fase da TPM (tensão pré-menstrual) ou no período menstrual. Porém, devemos ter cuidado com o termo “ganho de peso”, pois normalmente, essa mudança não corresponde a um ganho de gordura corporal.

Carboidratos - Evite comer carboidratos refinados, isso pode aumentar os níveis de insulina em seu corpo, o que, por sua vez, aumenta a reabsorção de sódio nos rins, levando a um maior volume de líquidos.

Açúcar - Evite açúcar de mesa refinado, grãos processados como farinha branca e outros farináceos; produtos alimentícios como bolachas, torradas, etc.

Potássio - Alimentos ricos em potássio podem ajudar a reduzir a retenção de líquido de duas maneiras: diminuindo os níveis de sódio e aumentando a produção de urina. Alimentos ricos em potássio são: Abacate; Banana; Tomates; Batata doce; Espinafre; Melão; Água de Coco; Feijão preto; Abóbora;

entre outros.

Vitamina B6 - Aumente a ingestão de vitamina B6. Foi demonstrado que a vitamina B6 reduz a retenção de líquido em mulheres com síndrome pré-menstrual. Os alimentos ricos em vitamina B6 incluem: Bananas; Batatas; Nozes; Carne.

Sal – Evite excesso de sal na comida (e sódio em geral). O sal é feito de sódio e cloreto. O sódio se liga à água no corpo e ajuda a manter o equilíbrio de fluidos tanto dentro como fora das células. Se você costuma comer refeições com bastante sal (ou produtos alimentícios com alto teor de sódio), como muitos alimentos processados, seu corpo pode reter líquido. De fato, esses alimentos são a maior fonte de sódio.

Magnésio - O magnésio é um mineral muito importante. De fato, está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas que mantêm o corpo funcionando. Além disso, aumentar sua ingestão de magnésio pode ajudar a reduzir a retenção de líquido. Um estudo descobriu que 200mg de magnésio por dia reduziram a retenção de líquido em mulheres com sintomas pré-menstruais (TPM). Boas fontes de magnésio incluem: Nozes; Grãos integrais; Chocolate com 70% Cacau (ou mais); Vegetais de folhas verdes escuras.

Vivemos em um país tropical onde é comum ter temperaturas elevadas. E para você que diz que não consegue beber água, desafie-se a beber pelo menos 2 litros durante 3 semanas, você verá que acabará adquirindo esse hábito saudável de manter-se sempre bem hidratado. Seu corpo e sua saúde agradecem! São dicas práticas que vão ajudar muito a fazer as pazes com o espelho.