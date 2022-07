Obesidade infantil - como os pais podem tratar o problema - Reprodução

Publicado 28/07/2022 16:02

Olá, meninas!

Vocês sabiam que a obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública pediátrica? A doença afeta cerca de 224 milhões de crianças em todo o mundo. Toda mãe busca cuidar da saúde e do bem estar do seu filho e com a obesidade não pode ser diferente. Os pais precisam estar atentos ao problema, cuidar do sobrepeso dos pequenos é um desafio para toda a família.



De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), uma pesquisa realizada em 2019 indicou que 16,33% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos se enquadram na categoria de obesidade, definida pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

- Só no Brasil estima-se que quase 7 milhões de crianças apresentam excesso de peso. A obesidade é uma condição complexa, multifatorial e pró-inflamatória que está associada à uma combinação de fatores incluindo a exposição das crianças a um ambiente que estimula a ingestão de alimentos muito calóricos, o sedentarismo, o excesso de telas e suas respostas biológicas a esse ambiente - relata Karla Lacerda, nutricionista da CalcLab, Karla Lacerda.

O desafio é trazer atenção e conscientização da sociedade para esse alerta, promover diálogo e visibilidade sobre os hábitos de vida na saúde dos pequenos. Antigamente, a obesidade era um problema quase que exclusivamente de adultos, mas aos poucos foi se estendendo para faixas de idades cada vez menores, chegando hoje inclusive a atingir crianças menores de 5 anos. A nutricionista explica que um momento muito determinante para a obesidade infantil é a gestação, pois já sabemos que a nutrição inadequada da mãe e o excesso de peso já influenciam o perfil alimentar do bebê que ainda nem nasceu.

- Outro problema identificado pelos especialistas é a desobservância e descumprimento da exclusividade do aleitamento materno até os seis meses de idade, inserindo a criança no ambiente de alimentação não saudável mesmo antes dela estar apta a comer e introduzindo industrializados e ultraprocessados já durante os primeiros meses de vida – destaca Karla.

Família e fast food – É importante que a família inteira esteja atenta aos riscos dos alimentos ultraprocessados. Este modelo de alimento apresenta maior durabilidade e muitas vezes atende a demanda alimentar fast food, impulsionada pela falta de tempo da vida moderna. Mas eles não devem fazer parte da rotina alimentar, uma vez que apresentam elevadas quantidades de açúcar, sal, gordura trans e aditivos químicos que podem ser prejudiciais à saúde. Já está mais que comprovado que o consumo regular de ultraprocessados como sorvete, suco de caixinha, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, achocolatados, bolos industrializados, embutidos, por exemplo, é uma das fortes razões do ganho de peso excessivo na infância.

Como identificar o sobrepeso? - Para uma melhor visualização e entendimento dos pais, uma criança que tem seu peso 25% maior que o desejável para sua idade, já apresenta sobrepeso, que é um primeiro alerta para a obesidade. Quando o peso está 30% acima, ela já é considerada obesa. Ambas as condições podem favorecer a doenças como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, depressão, câncer e doenças cardiovasculares. Os adultos tendem a não dar tanta atenção ao fato de a criança estar gordinha até que isso vire um problema grave de saúde.

Mudança de hábitos - A família, como um todo, precisa mudar os hábitos, pois a criança repete o que ela vê os adultos fazendo. Então, se todos se sentam a mesa, sem telas, com alimentos saudáveis, se é um momento tranquilo e bom, a criança replicará esse comportamento e desenvolverá uma relação melhor com a comida. A criança precisa ter rotina. A rotina é uma segurança para a criança e permite que ela se desenvolva melhor num ambiente seguro, onde ela está ciente das atividades que vão acontecer no dia da família, incluindo seu momento de brincar, de estudar, de comer, de dormir, gerando menos tensão e estresse na hora de concluir as tarefas.

Dica - Incluir a criança já desde bem pequena nas compras da feira e na produção da alimentação, dando oportunidade para que ela conheça e escolhas os vegetais, frutas, legumes, hortaliças que vão compor o cardápio da semana.